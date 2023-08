Goliath Resources durchschneidet 23 Meter mit 21,08 g/t Goldäquivalent

Die von Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF, WKN: A3EJA7) nach und nach veröffentlichten Ergebnisse des diesjährigen Bohrprogramms lassen aufhorchen. Wurden vor wenigen Tagen erst 14,85 g/t Goldäquivalent über sechs Meter aus dem Bohrloch GD-23-118 gemeldet, so konnten diese nun mit 21,08 g/t Goldäquivalent über 23 Meter im Bohrloch GD-23-157 nochmals deutlich übertroffen werden.

In der Spitze enthielt dieses ebenfalls auf der Surebet Golden Gate Feeder Zone abgeteufte Bohrloch sogar einen Abschnitt, der über über 14 Meter mit 33,75 g/t Goldäquivalent vererzt war. Diese Mineralisierung setzt sich zusammen aus 30,39 g/t Gold und 150,42 g/t Silber. Über eine Länge von neun Meter stieg der Goldäquivalentgehalt sogar auf 50,27 g/t an, was einem Anteil von 1,62 Unzen pro Tonne entspricht.

Investoren, die sich über diese Goldgehalte freuen und nun zum nächsten Bohrloch übergehen möchten, handeln vermutlich etwas übereilt, denn die Ergebnisse von GD-23-157 liegen momentan nur teilweise vor. Goliath Resources erwartet, dass die Kerne aus diesem Bohrloch an fünf Abschnitten eine signifikante Goldmineralisierung aufweisen werden.

Aktuell ist lediglich der erste dieser fünf Abschnitte ausgewertet und dieser erweist sich gleich als ein Volltreffer. Durchschnitten wurde die Goldmineralisierung in einer Tiefe von 117 bis 139,20 Meter. Diesen Abschnitt interpretieren die Geologen von Goliath Resources als die Fortsetzung der Surebet-Mineralisierung in diesem Teil des Projektgebiets.

Doch auch in höher gelegenen wie auch in tiefer gelegenen Abschnitten des Bohrlochs wurden Anzeichen für eine Goldmineralisierung entdeckt. So enthält der Bereich zwischen 72,86 und 86,14 Meter sulfidreiche Quarzbrekzien in alteriertem Schluffstein mit einer Mineralisierung in Form von Pyrrhotit, Pyrit, Sphalerit und Bleiglanz. Einige Meter tiefer zwischen 93,95 und 104,91 Meter wurden sulfidreiche Quarzbrekzie in alteriertem Siltstein angetroffen. Die Mineralisierung besteht hier aus Pyrrhotit, Pyrit, Sphalerit und Bleiglanz.

Goliath Resources durchschneidet auch in tieferen Lagen zwei weitere Goldmineralisierungen

Aber auch unterhalb des bereits ausgewerteten Funds wurden in einer Tiefe von 433,15 bis 470,95 Meter Quarzbrekzien in umgewandeltem Sandstein bzw. Schluffstein angetroffen. Die Mineralisierung ist an dieser Stelle charakteristisch für die Bonanza-Scherungszone, die sich hier unter die Surebet-Mineralisierung legt. Sie enthält Pyrrhotit, Sphalerit, Bleiglanz und überall Quarz.

Ein weiterer Fund deutet sich in einer Tiefe zwischen 482,10 und 500 Meter an. Hier durchschnitt der Bohrer Quarzbrekzien in umgewandeltem Sandstein und Schluffstein. Die Scherung und Mineralisierung mit Pyrrhotit, Sphalerit, Bleiglanz und durchgehend Quarz sind ebenfalls charakteristisch für die Bonanza-Scherungszone.

Erst kürzlich konnte der Fußabdruck der beiden Zonen Surebet und Bonanza Shear durch die Entdeckung von fünf zusätzlichen stark mineralisierten Zonen, einschließlich der Zonen Outpost, Full House, Humdinger, Kahuna und Lower Surebet, exponentiell erweitert werden.

Außerdem arbeitet Goliath Resources in diesem Jahr mit einer atemberaubenden Erfolgsquote, denn von den 65 Bohrlöchern, die im Jahr 2023 auf Surebet abgeteuft wurden, trafen alle entweder auf die Surebet-Zone und/oder die Bonanza-Schwesterscherung, was einer Trefferquote von 100 Prozent entspricht. 25 dieser 65 Bohrlöcher enthielten zudem Abschnitte mit sichtbarem Gold, was eine Trefferquote von 38 Prozent bedeutet.

Fazit: Auf der Basis von 89 weit auseinander liegenden Bohrpunkten aus den Jahren 2021 und 2002 werden die Zone Surebet und die Bonanza-Scherung derzeit auf 5.500.000 Kubikmeter mit durchschnittlich 6,31 g/t Goldäquivalent über 6,88 Meter bzw. mehr als 13.000.000 Kubikmeter mit durchschnittlich 2,7 g/t Goldäquivalent über 5,31 Meter geschätzt. Das sind massive Funde, die schon bald weiter ausgedehnt und konkretisiert werden sollten, denn Goliath Resources rechnet damit, dass es schon in naher Zukunft weitere Bohrergebnisse veröffentlichen kann. Für die investierten Anleger sind das spannende Zeiten mit beeindruckenden Goldfunden, die den Wert des Golddigger-Projekts immer weiter erhöhen.

