Goldproduzenten auch in Sachen Umweltschutz TOP!

Das führende Beratungsunternehmen Metals Focus hat sich die CO2-Bilanzen von Goldgesellschaften vorgenommen. Dabei kam erstaunliches heraus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

allein im Jahr 2021 wurden die direkten Emissionen, die beim Bergbau auf der Mine entstehen (durch etwa Abgase von Kraftfahrzeugen etc.) und die indirekten Emissionen (durch beispielsweise Stromkauf) allein bei den 16 größten Goldminenunternehmen um gut drei Prozent gesenkt, und das sogar bei steigernder Effizienz. Die alleinige Goldproduktion, also ohne Beiprodukte, lag in 2021 bei etwa 3.577 Tonnen. Dadurch reduzierten sich laut der Internationalen Energieagentur (‚IEA‘) die CO2-Emissionen weltweit um 0,3 Prozent. Auch den Wasserverbrauch haben die 16 größten Goldminenbetriebe allein im vergangenen Jahr um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gesenkt.

Bei Betrachtung der Ausgabenseite fällt auf, dass die 16 größten Goldgesellschaften 32 % mehr ausgegeben haben. Diese Steigerung beruht nicht allein auf der gestiegenen Inflation, sondern vielmehr auf höheren Ausgaben, die getätigt wurden, um die Projekte weiterzuentwickeln und zu optimieren! Das wird natürlich die zukünftige Rendite überproportional steigern.

Aber nicht nur Goldgesellschaften tun gut daran ihre Produktionsmengen und Reserven zu erhöhen, auch Investoren sollten wieder vermehrt auf Gold und Silber bzw. Gold- und Silberunternehmen setzen. Denn schon in naher Zukunft ist gerade im Edelmetallbereich mit heftigen Kursexplosionen zu rechnen! Und wer dann bereits investiert ist, kann sich entspannt zurücklehnen und das „Kursfeuerwerk“ genießen! Als Investitionsobjekte bieten sich da Aktien von Calibre Mining und/oder Victoria Gold perfekt an. Denn diese beiden Produzenten trumpfen immer wieder mit Spitzennachrichten auf, sowohl die Produktionszahlen als auch die Explorationsergebnisse betreffend! Lesen Sie selbst.

Calibre Mining – Bohrergebnisse mit reichlich ‚Fortune‘

Es ist wirklich sensationell, was die in Vancouver, Kanada beheimatete Calibre Mining Corp. (WKN: A2N8JP), im Rahmen seines 85.000 m umfassenden Erweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramms schon gefunden hat und vor allem immer noch findet. Dabei entpuppt sich gerade das Gebiet ‚Panteon North‘ im Westen von Nicaragua als immer hochgradigere Mineralisierung. Ganz offensichtlich sind die vier eingesetzten Bohrgeräte mit umfangreichen Gaben aus dem Füllhorn der Glücksgöttin ‚Fortuna‘ versehen worden, bevor sie Goldgehalte mit einer derart hohen Mineralisierung über lange Strecken „ausgespuckt“ haben. Ergebnisse, wie man sie tatsächlich nur selten zu Gesicht bekommt.

Gold, Gold, Gold….!

‚Panteon North‘, das Gebiet, das sich rund einen Kilometer nordwestlich der hochgradigen produzierenden Untertagemine ‚Panteon‘ befindet und neu entdeckt wurde lieferte jüngst eine ausgedehnte Mineralisierung über 400 m im Streichen mit beständigen Bohrabschnitten von mehr als 15 Gramm Gold pro Tonne abbaubaren Mächtigkeiten erstreckt.

„Topscorer“ ist aber das Bohrloch LIM-22-4662, welches unglaubliche 52,59 g/t Au über 3,8 m, einschließlich rekordverdächtigen 94,70 g/t Au über 1,1 m sowie 10,28 g/t Au über 2,1 m lieferte, einschließlich 16,50 g/t Au über 1,7 m.

Nicht minder spektakulär, das Bohrloch LIM-22-4647, welches mit 43,09 g/t Au über 3,3 m, einschließlich 155 g/t Au über 0,9 m ebenfalls eindrucksvoll auftrumpfte. Weitere 35,18 g/t Au über 2,8 m, einschließlich 58 g/t Au über 1,5 m konnten zudem dem Bohrloch LIM-22-4653 entlockt werden.

Und wem dabei noch nicht die Augen „übergegangen“ sind, dem sei ein Blick auf die weiteren gemeldeten Ergebnisse empfohlen, da auch diese es definitiv in sich haben. Das Bohrloch LIM-22-4665 lieferte beispielsweise 26,02 g/t Au über 8,1 m, einschließlich 41,30 g/t Au über 4,6 m! Auch das Bohrloch LIM-22-4654 punktete mit hochgradigen 18,49 g/t Au über 1,1 m, einschließlich 49,30 g/t Au über 0,4 m!

Neben diesen sensationellen Goldgehalten kommt noch ‚on Top‘, dass die Zone weiterhin in der Tiefe und in Richtung Nordwesten und möglicherweise auch noch darüber hinaus in Richtung Nordosten offen ist, was zukünftig für weiteres massives Potenzial sorgen sollte. Vor diesem Hintergrund ist selbstverständlich mit Folgebohrungen zu rechnen, die im Idealfall mindestens ebenso stark abliefern werden.

Verständlich, dass der Senior Vice President Tom Gallo von den Ergebnissen äußerst begeistert ist und diese freudig mit den Worten kommentierte:

„Dies ist für uns eine Entdeckung, die einen Paradigmenwechsel darstellt, da eine konsistente hochgradige Mineralisierung über eine beträchtliche Streichlänge nachgewiesen wurde. Die ‚VTEM‘-Vermesseung lieferte zudem starke Anzeichen dafür, dass das Potenzial für eine Erweiterung und die Entdeckung weiterer Zonen definitiv vorhanden ist. Die Bohrungen laufen, um die mineralisierte Zone in die Tiefe zu erweitern. In Anbetracht der hohen Gehalte erwarten wir eine deutlich positive Auswirkung auf unsere Mineralressourcenbilanz.“

https://www.youtube.com/watch?v=T4Eo7d0PnzU&t=131s

Fazit: Spitzenproduktion und Bohrergebnisse! So kann es weitergehen!

Die Investoren von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) dürften bereits an erfolgreiche Nachrichten aus dem Bereich Produktion und Exploration gewöhnt sein, doch sind diese Bohrergebnisse mit den hohen Gehalten und lange Strecken sehr selten. Schön zu beobachten ist auch, dass sich die Bohrergebnisse nahezu lückenlos in die Spitzenergebnisse einreihen, wie sie bereits im Mai und im Juni des laufenden Jahres für das Projektgebiet ‚Panteon North‘ veröffentlicht wurden, mit unglaublichen 66,03 g/t Au über 5,6 m, einschließlich 167,27 g/t Au über 2,3 m oder 30,33 g/t Au über 5 m einschließlich 40,62 g/t Au über 3,8 m, was die Kontinuität der Mineralisierung eindrucksvoll unterstreicht.

Das Beste an diesen Bohrergebnissen ist aber, dass diese in der jüngsten, mehrjährigen Produktionsprognose noch nicht enthalten sind und darüber hinaus auch noch massives ‚Upside‘-Potenzial auf die Mineralressourcenbilanz mit sich bringt. Beides dürfte dem weiteren Wachstum des Unternehmens und damit auch dem Aktienkurs gehörig „Flügel“ verleihen!

Victoria Gold trumpft ebenfalls mit Hammer-Bohrergebnissen auf! Massives Upside-Potenzial der ‚Eagle‘-Mine voraus!

„Die Explorationsbohrungen des letzten Jahres haben eindeutig gezeigt, dass ‚Eagle‘ mehr zu bieten hat, als im technischen Bericht 2019 beschrieben wurde!“

So kommentierte John McConnell, President und CEO von der in Toronto, Kanada beheimateten Victoria Gold Corp. (WKN: A2PVRH) kurz und knapp die neuesten Ergebnisse des jüngsten Explorationsprogramms auf der ‚Eagle‘-Mine, welches in der Zeit von Dezember 2021 bis Mai 2022 abgearbeitet wurde. Und dabei hatte er in jeder Hinsicht recht, denn die Ergebnisse des rund 10.342 m umfassenden Bohrprogramms, welches sich auf potenzielle Erweiterungsgebiete der Goldlagerstätte ‚Eagle‘ in westliche Richtung erstreckte, brachte exzellente Mineralisierungen über teilweise extrem weite Strecken zu Tage.

Massive Erweiterung der ‚Eagle‘-Mine in Richtung Westen!

Schwerpunkt des Bohrprogramms waren verschiedene Schlüsselgebiete der Zonen ‚Eagle West‘ und ‚Eagle Extension‘, welche sich in unmittelbarer Nähe der ‚Eagle‘-Mine befinden und durch die bisherige Produktionserfahrung mit weiteren Analysen festgelegt wurden. Die Highlights des Bohrprogramms zeigen, dass das Team von Victoria Gold sein Handwerk versteht und mit der Auswahl der Bohrungen sprichwörtlich „goldrichtig“ lag.

So ergab das Bohrloch DG22-1006C beispielsweise eine Mineralisierung von 0,52 g/t Au über unglaubliche 301 m ab nur 102 m Tiefe, einschließlich 0,72 g/t Au über 69,5 m ab 244 m Tiefe. Äußerst beeindruckend auch das Resultat aus Bohrloch DG22-1013C, welches 0,60 g/t Au über 215 m ab 206,5 m Tiefe, einschließlich 0,88 g/t Au über 51 m ab 355,5 m Tiefe erbrachte.

Absolut hochkarätig auch das Bohrloch DG22-1017, das eine Mineralisierung von stolzen 1,17 g/t Au über 72,3 Meter, einschließlich 2,24 g/t Au über 32,7 m in nur 50,3 m Tiefe zu Tage förderte. ‚Last but not least‘ das Bohrloch DG22-1023C mit seinen 0,63 g/t Au über stolze 240,3 m in 254 m Tiefe, einschließlich 1,29 g/t Au über 78 m in 284 m Tiefe auftrumpfen konnte.

https://www.youtube.com/watch?v=GQUfXk66k5w

Fazit: Es läuft, hier wie da…!

Während die Goldproduktion auf Victoria Golds (WKN: A2PVRH) ‚Eagle‘-Mine nach wie vor auf Hochtouren läuft und mit einer über Plan liegenden Goldproduktion im dritten und vierten Quartal 2022 zu rechnen ist, zeigt sich auch das Explorationsprogramm von seiner besten Seite! Die massive Mineralisierung über teilweise weite Strecken dürfte für jede Menge ‚Upside‘-Potenzial bei der aktualisierten Mineralressource sorgen, welche im ersten Quartal 2023 veröffentlicht werden soll. Beides sollte letztlich den Kurs in deutlich höhere „Sphären“ tragen.

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das jeweilige Unternehmen!

