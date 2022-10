Goldproduzent Ramelius bekräftigt Produktionsprognose nach soliden Zahlen zum dritten Quartal

Der australische Goldproduzent Ramelius Resources (WKN 808383) hat für die drei Monate bis Ende September solide Produktionszahlen präsentiert.



Dem Unternehmen zufolge förderte man im dritten Quartal 61.244 Unzen des gelben Metalls, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu den 67.418 Unzen aus dem Juniquartal 2022 bedeutet. Allerdings meldete Ramelius auch, dass die so genannten „all-in sustaining costs“ (AISC) von 1.564 auf 1.930 AUD pro Unze stiegen. Das war aber erwartet worden.



Zudem rechnet die Goldgesellschaft damit, dass in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres mit einer Verbesserung bei den AISC erzielt werden kann, da dann eine höhere Menge Erz von der hochgradigen Penny-Mine gefördert werden solle.



Ramelius erklärte zudem, dass man im Septemberquartal 59.750 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 2.460 AUD pro Unze verkaufte. Am Ende des Quartals umfassten die Termingoldverkäufe 193.250 Unzen Gold zu einem Durchschnittspreis von 2.549 AUD je Unze für den Zeitraum Juli 2022 bis Dezember 2024.



In Hinblick auf das Gesamtjahr bestätigte Ramelius die Produktionsprognose von 240.000 bis 280.000 Unzen Gold zu AISC von 1.750 bis 1.950 AUD pro Unze.



Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!







Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen dem erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >