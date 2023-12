An der Goldpreisrally teilhaben

Auch wenn der Goldpreis jetzt hoch ist, ist es noch ein guter Zeitpunkt bei der Preisrally dabei zu sein

Noch Anfang Oktober war die Feinunze Gold für rund 1.840 US-Dollar zu haben. Dann startete die Rally, es folgte Mitte November eine deutliche Korrektur, der Preis lag bei 1.960 US-Dollar. Die Korrektur ist nun beendet. Inzwischen ist der Goldpreis sogar auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Der Wochenschlusskurs oberhalb von 2.081 US-Dollar könnte ein Folgekaufsignal nach sich ziehen. Möglich sind natürlich auch kurzzeitige Preisrücksetzer, eine Unterstützung liegt laut den Charttechnikern dann bei 2.043 US-Dollar. Wie es scheint, ist aber die Preisrally beim edlen Metall nicht mehr zu stoppen. Gold und auch Silber sind also deutlich teurer geworden, wobei Gold als sicherer Hafen deutlicher zulegen konnte als Silber. Aber tolle Leistungen haben beide Metalle hingelegt.

Die Gründe für die gestiegenen Preise liegen auf der Hand. Die US-Staatsverschuldung hat ein Rekordniveau erreicht, mehr als 34 Billionen US-Dollar schlagen hier zu Buche. Laut Berechnungen wird fast ein Drittel der US-Staatsschulden innerhalb der kommenden zwölf Monate fällig. Dies sorgt für Druck auf die US-Zinssätze. Das Staatsdefizit ist nun mal extrem angestiegen. Rechnet man die geopolitischen Krisen, den schwächelnden US-Dollar und den anstehenden Kurswechsel der Fed hinzu, sind die Chancen auf höhere Goldpreise bestens. Dies gilt auch dann, wenn Gewinnmitnahmen den Goldpreis kurzfristig belasten. Neben dem Besitz von physischem Gold sollten sich auch einige Goldaktien im Depot befinden zum Beispiel von GoldMining oder Osisko Development. GoldMining verfügt über Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in den USA. Dazu kommen Aktienbeteiligungen an Gold Royalty, U.S. GoldMining und NevGold sowie ein Uranprojekt im Athabascabecken. Osisko Development, bereits Produzent, betreibt Projekte in Mexiko, Kanada und in den USA. Das Unternehmen konnte im dritten Quartal 2023 fast 3.900 Unzen Gold verkaufen.

