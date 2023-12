Goldpreisanstieg rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Fed, die Britische Notenbank und die Europäische Zentralbank haben den Leitzins unverändert gelassen

Nun hat die Fed Klartext geredet: die Mitglieder der US-Notenbank reden bereits über Zinssenkungen. Für 2024 hat Fed-Chef Jerome Powell also erste Zinssenkungen angekündigt. Das wird Goldfans erfreuen, denn damit ist ein Preisanstieg des Edelmetalls äußerst wahrscheinlich. Zum dritten Mal in Folge haben die Briten und die Amerikaner den Leitzins unverändert gelassen. Dies bei der Fed nach elf Zinserhöhungen seit März 2022. Dem Ziel die Inflation einzudämmen, ist man näher gekommen. Im November lag die Inflation in den USA bei 3,1 Prozent. Das sind zwar noch nicht die gewünschten 2,0 Prozent, aber immerhin rückt das Ziel näher. Und die Fed prognostiziert für 2024 eine Jahres-Inflationsrate von 2,4 Prozent. Jedenfalls sind niedrige Zinssätze bedeutende Treiber für den Goldpreis. Die aktuellen Aussagen der Fed haben auch gleich für einen höheren Gold- und einen höheren Silberpreis gesorgt.

Was das Wirtschaftswachstum angelangt, ist die Fed positiv gestimmt, sie rechnet für 2024 mit einem Wachstum von 1,4 Prozent. Wird das Wirtschaftswachstum stärker, so kommt dies dem Silber, das ja rund zu 50 Prozent ein Industriemetall ist, zugute. Wenn es also so kommt, wie von den meisten Analysten erwartet, dann steigt auch der Wert von Goldunternehmen. Investoren, die lieber vorsichtiger agieren, können sich mit den Werten von Royalty-Gesellschaften vertraut machen. Diese setzen auf viele Minenbetreiber und ein Projekt, das enttäuscht, hat keine so große Wirkung wie bei einer Gesellschaft, die vielleicht nur ein Edelmetallprojekt verfolgt. Osisko Gold Royalties überzeugt mit mehr als 180 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen in Nordamerika. Mehr als 20 Produzenten sind dabei. Gold Royalty arbeitet auch sehr erfolgreich, ausgestattet mit einem sehr großen Portfolio von Goldunternehmen in Nord- und Südamerika.

