Goldpreis vielleicht kurz vor dem Anstieg

Noch ist es ungewiss, wie es mit den Zinsentscheidungen der Fed weitergehen wird. Aktuell tendiert der Goldpreis nach oben

Die spekulativen Anleger haben sich beim Gold etwas weiter zurückgezogen, aber hier hat der Druck auch schon wieder nachgelassen, so dass sich Gold etwas erholen konnte. Solange sich die Fed nicht zum weiteren Vorgehen äußert, ist nicht mit nennenswerten Veränderungen beim Preis des Edelmetalls zu rechnen. Dass mit einem Anstieg des Goldpreises zu rechnen ist, begründen Charttechniker mit technischen Indikatoren. Darüber hinaus dürften schwächere Wirtschaftsdaten aus den USA und bestehende Differenzen zwischen den USA und China wirken. Eine schwache Wirtschaftsentwicklung in den USA ist in der Regel preistreibend für Gold. Dies ist gerade am parallel verlaufenden Aufwärtstrend beim Goldpreis und den enttäuschenden Wirtschaftsdaten zu sehen. Die Zahl der Arbeitsplätze ist weniger als erwartet gestiegen und auch das US-Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal 2023 erreichte nicht die Erwartungen.

Blickt man auf die Goldlieferungen, so sind diese momentan eher schwach. Vermutlich leiden chinesische und indische Käufer unter den doch hohen Goldpreisen und halten sich daher zurück. Dazu kommt die Wirtschaftsentwicklung in China, die immer noch enttäuschend ist. Allerdings versuchen nun wohl die chinesischen Banken durch Zinssenkungen bei Krediten den Konsum und den Immobilienbereich anzukurbeln. Fleißige Goldkäufer waren jedoch die Türken, dies trotz hoher Preise. Allerdings könnten weitere Einfuhrbeschränkungen dämpfend auf die kommenden Einfuhrzahlen wirken. Auch wenn es noch etwas bis zu neuen Gold-Höchstpreisen dauert, Investments in Goldunternehmen gehören zu jedem Depot dazu.

Calibre Mining ist ein mittelgroßer Goldproduzent, ausgerichtet auf Nord- und Südamerika. Zum dritten Mal in Folge konnte ein Quartals-Produktionsrekord erzielt werden. Revival Gold kümmert sich um Exploration und Entwicklung der Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho. Es handelt sich um die größte ehemals produzierende Liegenschaft in Idaho.

