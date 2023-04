Der Goldpreis und die Märkte

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Inzwischen hat sich wohl die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Fed die Zinsanhebungen noch nicht beendet

Für Mai wird allgemein eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte erwartet. Eine mögliche Zinssenkung wird nun erst für das Jahresende erwartet. Vor kurzem, als die Bankenkrise von sich Reden machte, wurde bereits für Mitte des Jahres eine Zinssenkung eingepreist. Deshalb ist es jetzt nur eine logische Folge, dass der Wert einer Unze Gold wieder unter 2.000 US-Dollar fällt. Auch könnten einige Investoren auf den Gedanken gekommen sein, Gewinne mitzunehmen. Gold bietet Schutz und Sicherheit, das haben die Zentralbanken erkannt, dies belegen die Zahlen. Denn das Inflationsgespenst ist noch nicht besiegt. In Großbritannien beispielsweise hält sich die Inflationsrate seit Monaten über zehn Prozent. Aber die Inflation gibt es nicht nur dort, sie ist ein weltweites Problem, das sich hartnäckig zu halten scheint. Dass die Fed ihre Geldpolitik ändert, wird also noch etwas dauern.

Sollte der Goldpreis daher schwächeln, so sollen Anleger lieber an die langfristig sehr guten Aussichten beim Edelmetall denken. Gold ist und bleibt ein sicherer Hafen, der attraktiv ist und Inflationsschutz bietet. Und vieles auf der Welt ist in Unordnung, es gibt Krisen, Krieg und das ist für den Goldpreis ein positives Umfeld. Die derzeitige Preiskorrektur beim Gold könnte bald überwunden sein. Die Charttechniker sehen ein neues Kaufsignal bei einem Preisanstieg über 2.012 US-Dollar je Feinunze Gold. Dann würde auch ein neues Allzeithoch wieder in greifbare Nähe rücken. Ein gutes Investment für Aktienanleger sind daher Werte von Goldunternehmen wie etwa Trillium Gold Mines oder Tudor Gold. Trillium Gold Mines wird eine Verbindung mit Pacton Gold eingehen. Damit sind 15 Projekte im Red Lake Bergbaurevier in Ontario unter einem Dach vereint. Beide Gesellschaften und auch die Aktionäre werden davon profitieren. Tudor Gold ist bestens aufgestellt dank seines Treaty Creek Projekt in British Columbia. Die Explorationskampagne 2023 wird wohl im Mai starten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



