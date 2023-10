Goldpreis nicht so schlecht wie es scheint

Grundsätzlich wirken zwei Faktoren auf den Goldpreis ein. Geopolitische Krisen wie jetzt in Israel kommen hinzu

Goldanleger schauen auf die Fed-Entscheidungen. Denn diese beeinflussen den Goldpreis. Bleiben die Zinsen hoch, so drückt dies auf den Goldpreis. Auf der anderen Seite gelten Gold und Silber als sichere Häfen. Vor allem angesichts des angeschlagenen US-Haushaltes, den immensen Schulden und durch steigende Renditen von Staatsanleihen. Was noch dazu kommt, sind geopolitische Unsicherheiten. Das aktuelle Beispiel ist der Krieg in Israel, wo sich die schlimmste Krise seit 50 Jahren ausbreitet. Die Hamas haben Israel angegriffen und nun kämpft Israel im eigenen Land und führt Luftangriffe auf Gaza gegen die Palästinenser aus. Im Gazastreifen setzt man seit einiger Zeit vermehrt auf Gold, um sich gegen Krisen zu wappnen. Die jüngste geopolitische Krise zeigt, wie schnell es zu solchen Ereignissen kommen kann, die den beiden Edelmetallen als Krisenmetalle Aufschwung verleihen können. Gerade ist der Goldpreis deutlich angestiegen. Zum Teil sicher, da eine Gegenbewegung zum Rückgang einfach angesagt war. Zum anderen dürfte die Hälfte etwa des Preisanstieges auf die Israel-Krise zurückzuführen sein.

Aus saisonaler Sicht ist der Oktober der drittschwächste Monat für den Goldpreis. Immerhin brachten die letzten zwölf Monate einen Goldpreis-Anstieg von rund 6,7 Prozent, in Euro gerechnet. Denn vor einem Jahr mussten für eine Unze Gold 1.656 Euro gezahlt werden, heute sind es zirka 1.755 Euro. Damit konnte immerhin ein gewisser Inflationsausgleich verbucht werden. Zu den schlechtesten Oktobermonaten gehörte der Oktober 2018. Es war die Lehman-Pleite, die damals für einen fast achtprozentigen Absturz des Goldpreises führte. Alles in allem gehören Goldinvestments zu einem gut aufgestellten Portfolio dazu, auch Goldaktien. Da gäbe es beispielsweise OceanaGold oder Osisko Gold Development. OceanaGold ist Produzent (Gold und Kupfer). Die Projekte liegen in den USA und auf den Philippinen. Das USA-Projekt wird wohl noch diesen Monat das erste Stollenerz liefern. Osisko Development konzentriert sich auf Mexiko, Kanada und die USA und produziert bereits Gold. Gesteinsproben vom Projekt in den USA brachten hochgradige Goldgehalte (knapp 362 Gramm Gold je Tonne Gestein).

