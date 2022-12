Goldpreis vor neuem Allzeithoch? Experten sagen: „Ja“!!

Neues Allzeithoch direkt nach dem Knacken der Widerstände! Gold in Angriffslust!

der erste Widerstand für Gold liegt zwischen 1.875,- bis 1.900,- USD je Feinunze, bevor der nächste, allerdings deutlich kleinere Widerstand sich im Bereich zwischen 1.950,- bis 1.975,- USD je Feinunze befindet. Und diese sollten laut dem Edelmetall-Handelshaus Heraeus wahrscheinlich noch im laufenden Jahr überwunden werden.

tradingeconomics.com & JS Research UG

Schon im neuen Jahr erwartet der Edelmetallhändler ein neues Allzeithoch beim Goldpreis, zumindest auf Euro-Basis. In der jüngst ausgegebenen Edelmetallprognose für 2023 heißt es, dass man erwarte, dass der Goldpreis im kommenden Jahr das bisherige Rekordhoch vom März 2022 von rund 1.870,- EUR einstellen und übertreffen werde. Auf USD-Basis ist man im Hause Heraeus deutlich konservativer und rechnet mit Preisen von bis zu 1.920,- USD je Feinunze!

Von guten Aussichten und steigenden Edelmetallnotierungen profitieren überproportional Gold-Unternehmen, wie zum Beispiel! Diese beiden Unternehmen konnten erst vor wenigen Tagen wieder mit hervorragenden Nachrichten aufwarten!

Mit diesen Worten kommentierte Ivan Fairhall, CEO der in Vancouver, Kanada beheimatetendie Einreichung des unabhängigen technischen Berichts zur wirtschaftlichen Erstbewertung des finnischen Gold-Kobalt-Projekts ‚Rajapalot‘.

Und tatsächlich kann er und sein Team darauf in jeder Hinsicht stolz sein, denn mit diesem eingereichten technischen Bericht kann Mawson einen weiteren wichtigen Meilenstein auf der Habenseite verbuchen.

Dass die Ende Oktober 2022 veröffentlichte ‚PEA‘ für das finnische Flaggschiffprojekt für mächtig Furore gesorgt hat, ist in Anbetracht der wichtigsten wirtschaftlichen Eckdaten nur allzu verständlich.

Denn für den im Untertagebau vorgesehenen Minenbetrieb können auf ‚Rajapalot‘ rund 1,2 Millionen Tonnen Gestein pro Jahr abgebaut werden, was zu einer hervorragenden Produktion von 92.000 Unzen Goldäquivalent führen wird. Und dabei kann der Abbau mit einer sensationell niedrigen Kostenquote von gerade einmal 824,- USD/Unze AISC erfolgen, was auch im internationalen Vergleich extrem günstig ist.

Für die Freunde klassischer wirtschaftlicher Bewertungskriterien zusammengefasst, führt das Projekt zu einem Kapitalwert (‚NPV‘) nach Steuern von 211 Mio. USD unter Berücksichtigung eines Goldpreises von 1.700,- USD/Unze und 60.000 USD/t Kobalt bei einer Minenlaufzeit von 9 Jahren. Dabei dürfte klar sein, dass diese Zahlen bei steigenden Gold- und Kobaltpreisen (von denen wir ausgehen) auch ganz schnell nochmals massiv nach oben zu korrigieren sind.

Mit einem internen Zinsfuß (‚IRR‘) von spitzenmäßigen 27 % nach Steuern zeigt das ‚Rajapalot‘-Projekt nochmals eindrucksvoll, dass eine zukünftige Produktion extrem lohnenswert ist. Und auch der dabei entstehende freie Cash-Flow dürfte die Anleger erfreuen, denn die Produktion führt in den ersten ein bis fünf Jahren zu massiven 338 Mio. USD sowie weiteren 101 Mio. USD, welche aus dem Verkauf der Kobalt-Nebeneinnahmen resultieren. Also Cash genug, um bei den Anlegern mit Dividendenzahlungen zu punkten.

Die wirtschaftlichen Eckdaten zeigen eindeutig das massive Potenzial von ‚Rajapalot‘, zu einer äußerst bedeutenden Mine in der Europäischen Union sowie zu einem wichtigen Produzenten von verantwortungsvoll und ethisch einwandfrei gewonnenem Kobalt zu werden. Und das zu einer sensationell niedrigen Kostenquote von gerade einmal 824 USD/Unze Gold. Wahnsinn!! Unter Berücksichtigung der Cash-Position von rund 2,5 Mio. CAD und der strategischen rund 60 % Beteiligung am Unternehmen Southern Cross istfür das kommende Jahr hervorragned gerüstet. Die Weichen für eine weitere goldene und kobalthaltige Zukunft sind daher gestellt.

Für mächtig Wirbel beisorgte in letzter Zeit die Zone ‚21A‘, auf seinemGold-Silber-Projekt ‚Eskay-Creek‘! Denn die dort vorgefundenen Bohrergebnisse waren sowohl im Punkto Gehalt als auch in Mächtigkeit derart spektakulär, wie man sie wirklich nur selten findet.

Aber auch die angrenzende Zone ‚23‘ lässt nun gewaltig aufhorchen! Die Ergebnisse der neuen ‚Infill‘-Bohrergebnisse stehen den Spitzenergebnissen der Zone ‚21A‘ eigentlich in nichts nach und erweitern die bisherige mineralisierte Zone ‚23‘ massiv!

Mit den ‚Infill‘-Bohrung SK-22-1092 und SK-22-1098 konnten weitere massive Gold- und Silbermineralisierungen bestätigt werden, welche miteindrucksvoll punkten. Doch damit noch nicht genug, so handelt es sich bei der vorgefundenen Mineralisierung um eine Neuentdeckung, welche die bisherige Zone ‚23‘ gewaltig ausdehnt und für zusätzliches ‚Upside‘-Potenzial sorgt.

Wie massiv diese Erweiterung sein wird, werden weitere Ergebnisse der ‚Infill‘-Bohrungen zeigen, die in unmittelbarer Nähe gebohrt wurden.

Im Rahmen des diesjährigen Erkundungsbohrprogramms wurde jetzt auch noch die Zone ‚22‘ in südwestlicher Richtung erweitert! Die vor kurzem erst entdeckte oberflächennahe Mineralisierung die durch das Erkundungsbohrloch SK-22-1112 hervorgehoben wurde und sofort hochgradigedurchteufte, wurde jetzt noch durch das Bohrloch SK-22-1113 erweitert, ebenfalls mit hochgradigenerweitert.

Diese neuen Abschnitte präsentieren sich weiterhin offen, und können mindestens sowohl neigungsabwärts als auch entlang des Streichs erweitert werden.

Die aktuellen Bohrergebnisse bestätigen die hervorragende Kontinuität der Mineralisierung, die bereits ab der Oberfläche beginnt. Dabei ist ganz besonders darauf hinzuweisen, dass es sich durchweg um Gebiete handelt, welche von früheren Betreibern „verschmäht“ wurden, da man hier keine nennenswerte Mineralisierungen erwartet hatte. Ein fataler Fehler, wie man sieht!

Ein klarer Sieg für das Explorationsteam von, welches die historischen Daten besser verstanden und den absolut richtigen Riecher hatte. Und das mit bekanntlich durchschlagendem Erfolg, welcher garantiert einen massiv positiven Einfluss auf die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie haben wird, welche in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres präsentiert werden soll.

Mit weiteren Bohrergebnissen hingegen ist schon ist in den kommenden Wochen zu rechnen, die wie wir meinen als weitere „TOP-Scorer“ das Monster weiter füttern werden.

Bildquellen: Intro-Bild: https://stock.adobe.com , Chart tradingeconomic.com & JS Research UG, andere Bilder die jeweiligen Unternehmen. Quellen: Mawson Gold, Skeena Resources Wallstreet Online.de sowie eigener Research.

