Goldpreis korrigiert nach starkem Preisanstieg

Terminmarkt: COT-Report vom 18.11.2022

Der COT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die COT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhielten noch vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die COT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.

Die Netto-Shortposition der Big 4 erhöhte sich von 11 auf 14 Tage der Weltproduktion und die der Big 8 erhöhte sich von 26 auf 34 Tage. Die BIG4 hielten also mit 3 Tagen der Weltproduktion gegen und die BIG 8 mit 8 Tagen der Weltproduktion.

Der Preis stieg um 66$, während die Spekulanten mit 43 Tsd. Kontrakten Long gingen. Das ist viel, doch berücksichtigt man, dass die BIG4 auch gegenhielten, ist es neutral.

Der COT-Index fiel auf 70 Punkte und ist damit noch relativ bullisch. Es spricht seitens des Terminmarktes nichts dagegen, dass sich der Preisanstieg nach der aktuell laufenden Korrektur des extrem starken Preisanstiegs fortsetzen kann.

Ein weiterer Preisanstieg wäre allein vom Terminmarkt her auf 1.980$ möglich, auch wenn es keine neuen QE-Programme erst einmal geben wird. Insgesamt sind die Daten noch gut und der dieswöchige Report neutral zur Vorwoche. Deshalb sollte man weiterhin technische Kaufsignale annehmen und diametral gegensätzlich Short-Signale ignorieren.

Das Sentiment dreht und die ersten Bären beginnen langsam bullisch zu werdenDie mutmaßliche Manipulation am Goldmarkt war typisch niedrig für ein Tief am Goldmarkt, was Hoffnung auf einen weiteren Preisanstieg gibt

Der Goldpreis war im November um 170$ von seinem Tief aus angestiegen bis zum nächsten Widerstandsbereich bei 1.800$. Bei 1.786$ ging der Rallye, die primär auf den historisch starken Einbruch des USD-Index beruhte, die Luft aus. Seither kommt es zu Gewinnmitnahmen und der Goldpreis korrigiert die zuvor starke Rallye. Im Daytrading gab ich meinen Premium-Abonnenten bei 1.777$ ein Signal für einen Take Profit und einen kurzweiligen Short-Trade der Euro und das Britische Pfund wichtige Widerstände erreicht hatten. Der Stop-Loss liegt auf Break-Even, wobei ein weiterer Anstieg über den Widerstand bei 1.800$ in den nächsten 2-3 Wochen unwahrscheinlich zu sein scheint.

Wie weit und wie lange die Korrektur jetzt noch laufen wird, hängt von der Geldpolitik ab. Es wäre durchaus denkbar, dass eine technische Erholung des US-Dollars eine Korrektur des Goldpreises bis auf die Unterstützung bei 1.680$ nach sich ziehen könnte. Dort würden wir unseren kurzweiligen Short-Trade voraussichtlich schließen und wieder auf die Käuferseite wechseln.

Im mittelfristigen Swing-Trading, wo es ein antizyklisches Kaufsignal bei 1.616$ und prozyklisch mit dem Ausbruch über 1.680$ gab, ist der Zyklus noch nicht beendet und das Signal unverändert auf Long. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Widerstand bei 1.980$ in den nächsten Monaten angelaufen wird.

Nach einer Rallye von 170$ hat eine Korrektur des starken Preisanstiegs begonnen

Im Tageschart sieht man die Rückeroberung der langfristigen Unterstützung bei 1.680$ deutlicher. Die klassische Charttechnik lehrt, dass es bei einem Bruch einer solch signifikanten Unterstützung wahrscheinlich zu einem weiteren deutlichen Preiseinbruch kommen sollte. Dies machten sich womöglich einige große Spieler zunutze, um günstig in den Markt einsteigen zu können, während die letzten zittrigen Hände unter den Fondsmanagern ihre Bestände auf den Markt werfen.

Deshalb galt es für mittelfristig agierende Trader, dass man spätestens über 1.680$ wieder long gehen musste. Kürzerfristig agierende Trader haben bereits an der Unterstützung bei 1.616$ einen antizyklischen Long-Einstieg versucht. Ist man mit einer Long-Position im Plus, dann schützt eine Stop-Loss-Order vor einem Verlust bei einem erneuten Einbruch.

Bei 1.616$ lag der Goldpreis tiefer als vor Corona, obwohl die US-Notenbankbilanz seither verdoppelt wurde. Man muss jedoch berücksichtigen, dass diese Geldmengenausweitung zuvor schon eingepreist wurde mit dem Preisanstieg von 1.300$ auf 1.700$.

Nachdem der Goldpreis über 1.680$ ansteigen und in die alte Handelsspanne zurücksprang, dürften wir das Tief der zweijährigen Korrektur bei 1.616$ gesehen haben.

Die wichtige mehrjährige Unterstützung bei 1.680$ wurde dynamisch wieder zurückerobert

Mit dem Bruch des Aufwärtstrends beim USD-Index erfolgte auch der Bruch des Abwärtstrends beim Euro, worauf es dort zu einem Short-Squeeze kam, bei dem der Euro auf 1,045 Euro ansteigen konnte.

Mit dem Ausbruch beim Gold in USD war auch der Weg frei für einen Anstieg des Goldpreises in Euro, der jedoch ungleich geringer ausfiel. Gold in Euro hat sich eingekeilt und bei 1.730 Euro verläuft ein Abwärtstrend. Zwei Abwärtstrends wurden davor bereits gebrochen und ein Bruch des neuen Abwärtstrends dürfte das Allzeithoch bei 1.900 Euro in Greifweite bringen. Auf der anderen Seite ist das Korrekturpotenzial begrenzt, sollte der Goldpreis in Euro unter die Unterstützung bei 1.655 Euro fallen, weshalb Preise darunter ein gutes antizyklisches Kaufniveau auf mittelfristige Sicht darstellen.

Der Goldpreis in Euro keilt sich wieder ein View enclosure: bigstock-Stack-Of-Shiny-Gold-Bars-On-D-461975821.jpg [image/jpeg]

