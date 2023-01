Der Goldpreis hat noch Potenzial

Der Goldpreis hat vor kurzem ein Achtmonatshoch erreicht. Im Edelmetall könnte noch mehr Potenzial stecken

Die Unsicherheiten auf den Finanzmärkten bestehen weiter. Zentralbanken wollen die Inflationsraten nach unten bringen. Dies birgt die Gefahr einer Rezession. Charttechniker sehen Gold in einer soliden Position, dabei sei kurzfristig noch Aufwärtspotenzial gegeben. Wann das alte Allzeithoch des Goldpreises von 2.078,80 US-Dollar je Unze gebrochen werden könnte, da wird eifrig diskutiert. Der mildere Kurs der Fed bei den Zinserhöhungen resultiert aus den Erwartungen, dass die Inflation dieses Jahr weiter nach unten gehen wird. Manch Analyst sieht den Goldpreis nach der nächsten Fed-Sitzung die 2.000 US-Dollar-Marke erreichen.

Faktoren, die dem Goldpreis nicht guttun würden, auch auf diese Seite sollte man schauen, wären etwa wenn das Wirtschaftswachstum in China sich negativ entwickeln würde. Gründe könnten weitere Immobilienmarktprobleme oder eine Verschärfung der Gesundheitskrise sein. Ein Risiko wäre auch eine in den USA oder in Europa eintretende Rezession. Auch ein länger als erwartet andauernder Straffungszyklus der Zentralbanken könnte sich negativ auf den Goldpreis auswirken. Und schließlich wäre ein deutlich höheres Goldangebot als angenommen für das neue Jahr dem Preis des Edelmetalls nicht so zuträglich. Dies wären negative Einflüsse, jedoch scheint davon nichts ernsthaft als bevorstehend. Eher wahrscheinlich ist eine Wirtschaftserholung in China und ein niedriges, aber positives Wachstum in den westlichen Volkswirtschaften. Anleger, die auf das Potenzial des Goldpreises und auf den Wertbestand des gelben Metalls vertrauen, sollten Werte von Goldgesellschaften im Depot besitzen, zum Beispiel von OceanaGold oder Tarachi Gold. OceanaGold gehört zu den Produzenten, die Projekte liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Eine Steigerung der Goldproduktion ist das Ziel. Tarachi Gold ist in Mexiko aktiv. Die zwei Projekte enthalten Gold, Silber, Kupfer und Zink und sie besitzen das Potenzial für einen kurzfristigen Cashflow.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



