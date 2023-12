Glänzende Geschenke…

Goldpreis fest über 2.000 US-Dollar - Goldaktien der zweiten Reihe vor explosivem Anstieg!

Der Goldmarkt erlebt gerade einen wahren Boom! Der Preis des Edelmetalls erweist sich standhaft über der magischen Marke von 2.000,- US-Dollar. Investoren können sich die Hände reiben!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem beharrlich über 2.000,- US-Dollar notierenden Goldpreis erwacht immer mehr das Interesse an Goldaktien. Aber vergessen Sie die üblichen Verdächtigen - es sind die Geheimtipps in der „zweiten Reihe“, die jetzt für Furore sorgen dürften! Diese Unternehmen, oft im Schatten der Branchengrößen, stehen kurz davor, das Anlegerportfolio explodieren zu lassen.

Die Gründe für dieses unerwartete ‚Goldrausch-Revival‘ liegen auf der Hand. Eine Kombination aus weltwirtschaftlichen Unsicherheiten, steigenden Inflationsängsten und der anhaltenden Nachfrage nach ‚sichere Hafeninvestments‘ treiben den Goldpreis unaufhaltsam in die Höhe.

Experten sind sich einig: Die vernachlässsigten Goldschätze der „zweiten Reihe“ könnten bald zu den größten Gewinnern am Markt gehören. Während die Welt nach sicheren Investments sucht, sind es genau diese Goldaktien, die das Zeug haben, Investoren zu ‚Goldbarren lächeln‘ zu veranlassen. Die Zeit dazu ist jetzt gekommen! Seien Sie bereit, Teil dieses neuen Goldrausches zu werden, indem Sie vielversprechenden Goldaktien wie OceanaGold und/oder Osisko Development ihr Vertrauen schenken.

Mit ihren diesjährigen Explorationsprogrammen für ihre gehaltvollen Projekte haben sowohl der Goldproduzent OceanaGold (WKN: A0MVLD) als auch der Projektentwickler Osisko Development (WKN: A2QJYL) wieder einmal eindrucksvolle Ausrufezeichen hinter das großartige Potenzial ihrer Portfolios gesetzt! Lesen Sie selbst:

Hochgradige Goldmineralisierung bietet außergewöhnlich hohes Wachstumspotenzial!

Mit dem Update zu seinen diesjährigen Explorations- und Ressourcenumwandlungsprogrammen für seine gehaltvolle Goldmine ‚Haile‘ in Kershaw, South Carolina, USA, und sein neuseeländisches Gold-Silber-Projekt ‚Wharekirauponga‘, setzt OceanaGold (WKN: A0MVLD) wieder einmal Zeichen der Extraklasse hinter das großartige Potenzial seines Portfolios.

Die Ressourcenumwandlungsbohrungen auf ‚Haile‘ lieferten gleich reihenweise hochgradige Volltreffer. So trafen die Bohrungen im Bereich ‚Horseshoe‘ unter anderem sensationelle 16,17 g/t Gold (Au) über 73,8 m, ebenso wie grandiose 8,63 g/t Au über 19,1 m, 9,59 g/t Au über 31,4 m und 5,43 g/t Au über 22,6 m.

Gleichermaßen phänomenal lesen sich die Ergebnisse von seinem neuseeländischen Gold-Silber-Projekt ‚Palomino‘, wo 4,92 g/t Au über 73,2 m und 6,15 g/t Au über 21,3 m zutage gefördert wurden.

Quelle: OceanaGold

Für die Ressourcenumwandlung wurden bereits stolze 6.513 Bohrmeter zurückgelegt. Bis Ende 2024 sollen insgesamt weitere rund 18.400 m gebohrt werden, was auf weitere fette Volltreffer auf ‚Hoerseshoe‘ hoffen lässt.

Genauso gespannt dürfen wir auf die weitere erstklassige Entwicklung bei ‚Palomino‘ blicken. Mit dem jetzt abgeschlossenen Bohrprogramm zur Ressourcenumwandlung und dem Eingang aller Untersuchungsergebnisse, ist nun die Modellierung für eine Ressourcenaktualisierung Anfang 2024 in vollem Gange.

‚Wharekirauponga‘ ebenfalls mit erstklassigen Ergebnissen!

Auch auf der gefühlt „anderen“ Seite der Erde, nämlich im Norden Neuseelands, auf dem ‚Wharekirauponga‘-Projekt konnte OceanaGold (WKN: A0MVLD) im wahrsten Sinne des Wortes glänzen. Dort nämlich lieferten Bohrungen zur Umwandlung der abgeleiteten Ressourcen in der ‚EG‘-Aderzone unter anderem herausragende 77,1 g/t Au (Gold) und 111,6 g/t Ag (Silber) über 5,0 m ebenso wie 42,2 g/t Au und 90,7 g/t Ag über 8,40 m.

Quelle: OceanaGold

Die ‚EG Hanging-Wall‘-Ader stand dem mit erstklassigen 41,6 g/t Au und 54,2 g/t Ag über 4,40 m ebenso wie mit 39,1 g/t Au und 70,3 g/t Ag über 3,70 m, 79,2 g/t Au und 208,2 g/t Ag über 1,50 m und nicht zuletzt mit 25,8 g/t Au und 106,0 g/t Ag über 3,80 m in nichts nach.

Quelle: OceanaGold

Kurs bleibt weiterhin auf hochgradige Kontinuität!

Sowohl diese Ergebnisse wie auch neue Abschnitte der ‚EG‘-Ader und der ‚Hanging Wall‘-Ader haben OceanaGolds Vertrauen in das geologische Modell und die hochgradige Kontinuität der Lagerstätte nochmals mehrere Ebenen nach oben gepusht – nicht zuletzt auch deshalb, weil weiterhin Möglichkeiten bestehen, die hochgradige ‚EG‘-Ader nach oben, nach unten und entlang des Streichs zu erweitern.

Zudem bleiben hochgradige Abschnitte weiterhin offen. Hinzu kommt, dass die ‚WKP100-Step-out‘-Bohrung eine beeindruckende Bestätigung für die Fortsetzung der Mineralisierung über mindestens weitere 200 m entlang des Streichs, des derzeit definierten südlichen Ausläufers, geliefert hat.

Umso zuversichtlicher wird daher auf die bevorstehende Genehmigung für einen neuen Bohrplatz gewartet, mit dem die südwestliche Streicherweiterungen der Mineralisierung oberhalb von Bohrloch ‚WKP100‘ erprobt werden soll.

Quelle: OceanaGold

Insgesamt richtet sich OceanaGolds Fokus bis auf Weiteres primär auf die ‚EG‘-Aderzone als kurzfristiges Ziel für vielversprechende Bohrungen, während der dynamische Edelmetallplayer für das restliche Jahr 2023 wie auch für das kommende Jahr 2024 weiterhin konzentriert Kurs auf die Ressourcenumwandlung und die Erweiterungsbohrungen bei ‚Wharekirauponga‘ hält.

Aufwärtspotenzial beeindruckend bewiesen!

Für uns, sowie für Gerard Bond, Präsident & CEO von OceanaGold (WKN: A0MVLD), belegen die jetzt gemeldeten Ergebnisse eindeutig, wie groß das Aufwärtspotenzial von ‚Haile‘ ist, ebenso wie sie den außergewöhnlichen Gehalt und die grandiose Kontinuität der ‚EG‘-Ader bei ‚Wharekirauponga‘ unterstreichen.

Mit den jetzt veröffentlichten Resultaten steigt das Vertrauen in die Ressourcenbasis nochmals massiv an. Bestätigt durch die herausragenden Ergebnisse und Erkenntnisse, blicken wir umso optimistischer auf die Aktualisierung der Reserven und Ressourcen, die wir für Anfang 2024 erwarten.

Refinanzierung verleiht noch größere finanzielle Flexibilität!

Praktisch parallel zu den sensationellen Gehalten und Erkenntnissen von ‚Haile‘ und ‚Wharekirauponga‘, kann OceanaGold auch in Sachen Finanzen formidable Nachrichten vermelden. So konnte man sieben führende internationale Banken für die Refinanzierung seiner revolvierenden Kreditlinie gewinnen. Von den „glorreichen Finanz-Sieben“ waren fünf bereits an der vorherigen revolvierenden Kreditfazilität beteiligt.

Insgesamt stellt die Bankengruppe für OceanaGold (WKN: A0MVLD) 200 Mio. US-Dollar zuzüglich einer Akkordeonvereinbarung in Höhe von 50 Mio. US-Dollar bereit. Diese vierjährige Fazilität mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 ersetzt die vorherige Fazilität.

https://www.youtube.com/watch?v=A4xE_KmRnEY

Fazit: Mit weiterhin TOP-Produktions- und Bohrergebnissen und klasse Finanzierungsvereinbarung weiter auf der Überholspur!

Die Gold und Silbergehalte von bis zu 79,2 g/t Au und 208,2 g/t Ag sowie die abgeschlossene Finanzierungsrunde sind auch für den Finanzvorstand von OceanaGold (WKN: A0MVLD), Marius van Niekerk, ein klarer Vertrauensbeweis. Als einen solchen hat es auch die renommierte Bankengruppe aufgenommen und durch die Finanzierung die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Und dass sogar bei größtmöglicher finanzieller Flexibilität.

Denn mit der neuen Fazilität sicherte sich OceanaGold eine beträchtliche finanzielle Bewegungsfreiheit, die es ermöglicht, seine Liquiditätsanforderungen noch passgenauer an seinen Kapitalmanagementplan anzupassen. Das wiederum stellt sicher, dass sowohl das prognostizierte Produktionswachstum als auch die spannende organische Wachstumspipeline ausreichend Raum erhält, um sich auch zukünftig weiter dynamisch zu entwickeln, was zudem den Aktienkurs ebenso dynamisch nach oben treiben sollte!

Faszinierende Goldentdeckungen entfalten sich für Osisko Development Aktionäre!

Ein Weihnachtsgeschenk der Extraklasse!

Auch die Osisko Development Corp. (WKN: A2QJYL) hat seinen Aktionären ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk gemacht, das vermutlich alle Erwartungen übertrifft. Nicht nur wurden durch das Erkundungs-Bohrprogramm signifikante Fortschritte erzielt, sondern obendrein hat die ‚Trixie‘-Mine Ergebnisse hervorgebracht, die alle Vorstellungen übersteigen. Damit wird dieses Minen-Gebiet zu einem entscheidenden Bestandteil des hochgradigen ‚Tintic‘-Projekts im historischen ‚East Tintic Mining District‘ in Zentralutah, USA.

Untertage-Proben enthüllen MEGA-Goldgehalte!

Die neuesten Ergebnisse von 79 Entwicklungsflächen bestätigen eindrucksvoll das erhebliche Potenzial des ‚Trixie‘-Vorkommens, von denen 35 Proben mit mehr als 1 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) und Werte von mehr als 50 g/t Silber (Ag) aufweisen.

Quelle: Osisko Development

Besonders bemerkenswert sind die Bohrtreffer:

30,85 g/t Au über 1,52 m in Bohrloch CH01593, was die Reichhaltigkeit der Goldvorkommen unterstreicht

443,64 g/t Au über 1,19 m in CH01632, eine Entdeckung, die die außergewöhnliche Natur des ‚Trixie‘-Vorkommens betont

5,07 g/t Au über 7,01 m in CH01604, was die Konsistenz der Mineralisierung zeigt

Entscheidend ist, dass diese vielen ‚Chipproben‘ eine umfassende Zusammenfassung in neue Entwicklungsgebiete beschreibt und eine gründliche Erkundung aller Domänen des ‚Trixie‘-Vorkommens auf der ‚625-Ebene’ bietet. Diese Ergebnisse untermauern eindeutig die Notwendigkeit weiterer Erkundungsbohrungen und Probenahmen, insbesondere in Zielgebieten nördlich von ‚Trixie‘ sowie südlich und in die Tiefe der ‚T2‘-Struktur.

Quelle: Osisko Development

Nicht zu vergessen ist, dass ‚Trixie‘ ein Schlüsselbestandteil des ‚Tintic‘-Projekts ist, das mehrere Unzen Gold pro Tonne Erz in Verbindung mit hochgradiger sulfidischer epithermaler Mineralisierung vereint. Die ‚T2‘- und ‚T4‘-Strukturen, die ‚Trixie‘ beherbergt, zeigen reichhaltige Mineralisierungen, die für eine robuste Streichlänge konstanter hochgradiger Goldgehalte stehen.

Diamantbohrungen enthüllen zusätzliche Erfolge!

Als Beweis für die zuvor aufgestellte geologische Theorie liefert das unerschütterliche Engagement von Osisko Development (WKN: A2QJYL) weiterhin makellose Ergebnisse. Acht neue Diamantbohrlöcher präsentieren ebenfalls außergewöhnliche Gehalte, wie zum Beispiel die:

8,32 g/t Au und 501 g/t Ag über 1,52 m in Loch TRXU-DD-23-055

9,04 g/t Au und 323 g/t Ag über ebenfalls 1,52 m

Im Laufe dieses Jahres hat Osisko Development insgesamt 6.447 Bohrmeter in 73 Diamantbohrlöchern in das ‚Trixie‘-Projekt gebohrt, von denen einige Ergebnisse noch ausstehen. Etwa 25 % der Bohrungen konzentrierten sich auf die Abgrenzung von Domänen innerhalb von ‚Trixie MRE‘, während 75 % die angrenzenden Gebiete und Tiefen entlang des Streichs erkundeten.

Das Unternehmen testet zudem aktiv ein mögliches Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel namens ‚Trixie West‘ und unterstreicht damit sein Engagement, seine Ressourcenbasis zu diversifizieren. Darüber hinaus verbessert die bevorstehende Fertigstellung einer neuen Mineralressourcenschätzung für das ‚Trixie‘-Vorkommen die vielversprechende Aussicht für Osisko Development weiter.

https://www.youtube.com/watch?v=w5wc0g4cPY8

Fazit: Das Puzzle setzt sich immer weiter zusammen! Schon jetzt ist klar, hier ist MEGA-Potenzial!

Zusammenfassend festigen die jüngsten Ergebnisse und Erkenntnisse von Osisko Development (WKN: A2QJYL) die Position von ‚Trixie‘ als Asset mit außergewöhnlichen Goldgehalten, kombiniert mit strategischen Erkundungsinitiativen. Das wiederum bedeutet, dass hier gleich in mehrere Richtungen ‚Shareholder Value‘ geschaffen wird.

Da Osisko Development weiterhin das volle Potenzial des ‚Trixie‘-Vorkommens erschließt, bietet es eine hervorragende Gelegenheit für Anleger, die nach einer vielversprechenden und dynamischen Bergbauinvestition suchen. Angesichts dieser herausragenden Ergebnisse lautet unsere Empfehlung: „Kaufen“, um ab dem kommenden Jahr massiv von der Gold-Hausse zu profitieren.

Herzlichen Dank und Frohe Feiertage an unsere geschätzten Leser!

Zudem möchten wir uns mit dem Jahresende einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen unseren aufrichtigen Dank für Ihre Treue und Unterstützung auszusprechen. Das vergangene Jahr war für uns als Redaktion besonders bedeutsam, und Ihre fortwährende Unterstützung hat einen großen Beitrag dazu geleistet.

Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse und Ihre konstruktiven Rückmeldungen sind für uns von unschätzbarem Wert. Es ist inspirierend zu sehen, wie unsere Artikel auf Resonanz stoßen und einen positiven Einfluss in Ihrer Leserwelt haben. Ihre Hingabe motiviert uns stets, qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern und Themen anzusprechen, die für Sie von Bedeutung sind.

In dieser festlichen Zeit möchten wir Ihnen herzliche Weihnachtsgrüße übermitteln. Möge diese besondere Saison von Freude, Liebe und besinnlichen Momenten geprägt sein. Wir hoffen, dass Sie die Feiertage inmitten Ihrer Liebsten verbringen können und dass das kommende Jahr Ihnen Erfolg, Gesundheit und Glück bringt.

Nochmals vielen Dank für Ihre Lesetreue und Ihr Vertrauen. Wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr mit spannenden Inhalten zu begleiten.

Viele Grüße, frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr sowie weiterhin maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: OceanaGold, Osisko Development, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: OceanaGold, Osisko Development, Intro-Bild stock.adobe.com

