Der Goldpreis entwickelt sich weiter gut

Goldfans dürften sich freuen. Der Preis für die Unze Gold ist hoch, ebenso wie das Interesse an Goldinvestments

Nach der Pandemie lag der Jahresdurchschnitt beim Goldpreis bei rund 1.807 US-Dollar je Unze. Betrachtet man den Fünfjahresdurchschnitt vor der Pandemie, kommt man auf einen Goldpreis von rund 1.267 US-Dollar im Schnitt. Ende April 2023 lag der Preis des Edelmetalls auf dem höchsten Stand seit 13 Monaten. Heute ist das Interesse am Gold extrem hoch. Zu sehen ist dies beispielsweise an den Google-Suchen „wie man Gold kauft“ in den USA. Ein ähnliches Interesse am Gold gab es im Jahr 2011, als der Preis des edlen Metalls über 1.900 US-Dollar je Unze stieg. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten sind heute groß und so rückt Gold immer mehr in den Blickpunkt der Anleger. Zentralbanken bremsen die Wirtschaft aus, um die Inflation zu bekämpfen. Die derzeit steigenden Zinsen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession. Weil höhere Zinssätze dem Goldpreis nicht so zuträglich sind, verharrt er nun auf hohem Niveau. Goldinvestments zu verkaufen, scheint gerade keine Option zu sein. Wer investiert ist, freut sich also.

Gold kann also auf dem hohen Niveau warten, bis die Fed die Zinsen senkt, den Straffungszyklus beendet. Im Zuge der Pandemie lockerten die Zentralbanken, nun wurde aggressiv gestrafft, dies treibt den Goldpreis an. Beim Rohstoffbereich allgemein drückt das Wirtschaftswachstum die Preise, Gold jedoch punktet mit seiner Funktion als sicherer Hafen und lockt die Investoren zu Recht an. Und durch die angestrebte Abkehr vom US-Dollar greifen die Zentralbanken kräftig zu beim Gold. Gold verspricht heute nun mal mehr Sicherheit als der US-Dollar. Anleger könnten sich Caledonia Mining anschauen, einen erfolgreichen Goldproduzenten. Die Blanket-Goldmine in Simbabwe produzierte im ersten Quartal 2023 rund 16.000 Unzen Gold. Bis Ende des Jahres soll die Produktion auf 75.000 bis 80.000 Unzen Gold anwachsen. Auch OceanaGold produziert bereits und besitzt Minen in Neuseeland, in den USA und auf den Philippinen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



