Goldpreis dieses Jahr bisher mit einem Plus von zehn Prozent

Unter den verschiedenen Rohstoffen glänzt Gold, gesehen auf das laufende Jahr, mit einer der besten Preisentwicklungen

Edelmetalle werden nie aus der Mode kommen, Gold ist nicht nur Rohstoff, sondern eine Währung. Gold ist derzeit so teuer wie seit gut sechs Monaten nicht mehr. Dass die Inflation rückläufig ist, etwa in den USA oder hierzulande, tut der Beliebtheit des Edelmetalls keinen Abbruch. Denn Gold ist viel mehr als nur ein Inflationsschutz. Auch höhere Anleiherenditen können den Erfolgsweg des Goldes nicht aufhalten, nicht einmal die in diesem Jahr gesehene Abkehr der Gold-ETFs vom Gold. Da bleiben die Zinserwartungen an die Fed, die für den Auftrieb sorgen. Denn dass es nächstes Jahr zu Zinssenkungen kommt, ist die überwiegende Meinung und dies schlägt sich in einem steigenden Goldpreis nieder. Schließlich schwächelt die US-Wirtschaft. Es lohnt sich auf Gold zu setzen, diese Meinung scheint sich nun durchzusetzen. Die Zinsen fallen und der US-Dollar verliert an Stärke, gut für den Goldpreis. So erwarten viele Goldexperten in naher Zukunft einen neuen Rekordpreis beim Edelmetall. Darauf setzen wohl auch die Gold-ETFs, die nach einer monatelangen Durststrecke wieder Zuflüsse verzeichnen können.

Die Vorzeichen sind also bestens. Auch von weiter hohen Goldkäufen durch die Zentralbanken im neuen Jahr wird allgemein ausgegangen. Und das Jahresende ist in Sachen Saisonalität sowieso günstig für den Goldpreis. Natürlich liegen zwischenzeitliche Rücksetzer beim Goldpreis im Bereich des Normalen. Anleger sollten dies als Einstiegsmöglichkeiten nutzen, zum Beispiel für ein Investment in Victoria Gold oder Calibre Mining. Victoria Gold konnte im dritten Quartal 2023 fast 42.000 Unzen Gold produzieren, dies auf seiner Goldliegenschaft Dublin Gulch im Yukon in Kanada. Calibre Mining wird zusammen mit Marathon Gold zu einem mittelgroßen, wachstumsstarken Goldproduzenten werden. Der Fokus liegt auf Nord- und Südamerika.

