Goldpreis: Was die jüngste Konsolidierung bedeutet

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick mal wieder den Edelmetallen – es geht um den Preis für Gold (XAU/USD). Eine Feinunze Gold notiert am Freitagmorgen, 19. Januar 2024 bei 233 USD (+0,5%).

Zum Hintergrund Auch geopolitische Spannungen sind heute offenbar keine Kurstreiber mehr für den Gold-Preis. Vielmehr orientiert sich das Edelmetall zunehmend an den Zinserwartungen der Notenbanken. Und da sieht es derzeit so aus, als ob – insbesondere die US-Notenbank (Fed) – ihren Leitzins länger auf hohem Niveau halten könnte, als von Investoren erhofft. Das dürfte den Unzen-Preis des zinslosen Goldes in Schach halten.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Kursverlauf des Gold-Preises auf Wochenbasis. Jede Kerze visualisiert damit die Bewegung des Unzen-Preises innerhalb einer Handelswoche. Zu erkennen: Die Preislinie um 2000 USD, der ich eine hohe psychologische Bedeutung zuerkenne. Lange Zeit ein Widerstand, gelang den Preisen im Herbst 2023 der Break out nach oben mit einer impulsiven Aufwärtsbewegung (grüner Pfeil). Die 2000-USD-Linie wandelte sich in eine Unterstützung, die auch heute noch gilt – die Macht der Charttechnik! Wie geht es jetzt weiter?

Die Prognose Mit Blick auf die leicht steigende 200-Tagelinie darf der übergeordnete Trend als »nach oben orientiert« beschrieben werden. Die 2000-USD-Preislinie wurde im Wochenverlauf erneut getestet – und hat ihre Stellung als Support verteidigt. Aktuell bewegt sich der Gold-Preis in einer Konsolidierung / Korrektur. Diese hilft, die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation (rot schraffierter Bereich des Slow-Stochastik-Indikators) weiter zu neutralisieren. Einen entscheidenden Widerstand erkennen Chartisten am bisherigen Allzeithoch bei 2136 USD – ein nachfolgender Ausbruch nach oben wäre grundsätzlich positiv zu bewerten. Auf der Unterseite gilt die 2000er-Preislinie weiterhin als Unterstützung, wie auch der Verlauf der 200-Tagelinie; aktuell um 1965 USD verlaufend.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Edelmetalle. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Manfred Ries, Chefredakteur

