Goldpreis: Was das Allzeithoch bedeutet - was Anleger jetzt wissen müssen

Mittwoch, 6. März 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick mal wieder den Edelmetallen – es geht um die jüngste Preisrallye bei Gold (XAU/USD). Eine Feinunze Gold notiert am Mittwoch, 6. März 2024 bei 2130 USD (+0,10%).

Zum Hintergrund Die Hoffnungen auf Zinssenkungen im laufenden Jahr beflügeln den Gold-Preis. Auch geopolitische Spannungen dürften das Interesse an dem Edelmetall stärken.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Kursverlauf des Gold-Preises auf Wochenbasis. Jede Kerze visualisiert damit die Bewegung des Unzen-Preises innerhalb einer Handelswoche. Zu erkennen: die letzten drei Wochenkerzen mit ihrem großen, weißen Körper – diese zeugen von der kräftigen Aufwärtsbewegung des Gold-Preises. Ebenfalls zu erkennen: die Preislinie um 2000 USD, die ich als psychologisch bedeutsam für den Gold-Preis bezeichnen möchte. Dort drehten die Kurse zuletzt wieder nach oben. Dabei konnte eine kurzfristige Abwärtstrendlinie (A) durchbrochen werden – charttechnisch ein bullisches Signal.

Die Prognose Mit Blick auf die leicht steigende 200-Tagelinie darf der übergeordnete Trend als »nach oben orientiert« beschrieben werden. Diese Einschätzung wird vom Verlauf des MACD-Trendfolgeindikator untermauert. Das neue (bisherige) Allzeithoch bei 2142 USD je Feinunze Gold ist als Widerstand zu betrachten. Eine überkaufte Marktsituation ist aktuell, trotz des starken Preisauftriebs, nicht erkennbar. Auf der Unterseite gilt die 2000er-Preislinie ebenso als relativ solide Unterstützung wie auch der Verlauf der 200-Tagelinie; aktuell bei 1970 USD liegend.

Ein Rückblick Das Edelmetall Gold habe ich in gehebelter Form (Hebel: 7,5) als Long-Position in meinem Musterdepot des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader©. Damit konnten meine Leser die gesamte Kursrallye der vergangenen drei Wochen gewinnstark mitnehmen. Der Gewinn dieser Long-Position beläuft sich auf derzeit +15 Prozent. Wie geht es weiter? Mehr hierzu in meiner Wochenausgabe des Optionsscheine Expert Trader©, die am Sonntag erscheinen wird. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell



Soweit für heute aus der spannenden Welt der Edelmetalle. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader