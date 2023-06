Goldpreis - Richtungsweisende Handelswoche

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Goldpreis startet positiv in die neue Handelswoche. Der Onlinebroker IG taxiert das gelbe Edelmetall am Mittag auf 1965,87 US-Dollar und damit rund 0,25% höher. Diese Handelswoche wird vorerst eine entscheidende Rolle für die Goldpreisentwicklung spielen. Die FED-Entscheidung wird das Zünglein auf der Waage sein. Große Spekulanten am Terminmarkt sind sich dessen bewusst. Die am Freitag veröffentlichten Commitment of Traders Reports (C.o.T-Report) zeigten zwar einen weiteren Anstieg der Long-Positionen, die allerdings auf die Eindeckung von Leerverkäufern zurückzuführen ist. Eine Zinspause der FED, könnte dem Goldpreis neues Momentum verschaffen und die $2000 US-Dollar anpeilen. Eine überraschende Zinserhöhung könnte den Goldpreis unter Druck setzen und die aktuelle Lage nur ein Zwischentief im fallenden Trend bedeuten. Der Juni gilt als ein schwacher Monat für den Goldpreis. In den vergangenen 25 Jahre fiel das Edelmetall in 20 Fällen. Erst ab Juli können wir eine saisonal starke Phase bis in den September hin beobachten.

Quelle: IG