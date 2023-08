Goldpreis - Quo vadis

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Gegenwind für Gold scheint noch weiterzugehen. Da muss wohl auf die Änderung der Zinspolitik der Zentralbanken gewartet werden

Seit gut vier Wochen geht es abwärts mit dem Preis des Edelmetalls. Mit ursächlich wirken gerade die ETF-Anleger, die dem Gold den Rücken kehren. Da helfen auch die sinkenden Inflationszahlen aus den USA nicht. Dabei spricht dies aber dafür, dass die Zinswende näherkommt. Die Zinserwartungen werden sich über kurz oder lang vermehren. Dann ist der Weg für den Goldpreis nach oben wieder geebnet. Stark ist dieses Jahr die Goldnachfrage aus dem Schmuckbereich. Wie das World Gold Council mitteilte, waren besonders die Chinesen einkaufsfreudig. Im zweiten Quartal ging die Schmucknachfrage im Vorjahresvergleich um 28 Prozent nach oben. Auch bei Barren und Münzen langten die chinesischen Bürger kräftig zu, ein Plus von 30 Prozent schlug hier zu Buche. Noch kräftiger langten die von Inflation und Währungsabwertung gebeutelten Türken zu. In Indien und in den USA fiel die Nachfrage nach Schmuck etwas, in Europa blieb sie etwa gleich. Münzen waren dagegen in Europa und Indien nicht die Verkaufsschlager. Im Großen und Ganzen ergibt sich ein durchwachsenes Bild.

Aber wenn die Zentralbanken wieder stärker Gold zukaufen und die Zinswende kommt, dürfte Gold wieder glänzen. In diesem Jahr hat übrigens die Peoples Bank of China, die chinesische Zentralbank, immerhin schon mehr als 100 Tonnen Gold gekauft. Mit einem allgemein schwächelnden Vertrauen in den US-Dollar sollten sich viele Zentralbanken mehr auf Gold konzentrieren. Im Juli gehörten die Türkei, die Tschechische Republik und Polen zu den Goldkäufern. Sollte es jetzt günstige Gelegenheiten für private Investoren geben, so sollten diese bei gut aufgestellten Goldunternehmen wie U.S. GoldMining oder Chesapeake Gold zugreifen. Chesapeake Gold kümmert sich in Nord- und Südamerika um Entdeckung, Erwerb und Erschließung großer Gold-Silber-Liegenschaften. Das aussichtsreiche Flaggschiffprojekt Metates in Durango enthält Gold, Silber und Zink. Das seit kurzem an der Börse notierte Unternehmen U.S. GoldMining hat gerade in Alaska mit den Explorationsarbeiten für sein aussichtsreiches Whistler-Projekt (Gold und Kupfer) begonnen.

