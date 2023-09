Goldpreis Prognose heute, morgen & nächste Woche (September 2023) und langfristige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Goldpreis-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen Gold-Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung dieses traditionellen Rohstoffs für Schmuckhersteller und Anleger lesen.

und zur Entwicklung dieses traditionellen für Schmuckhersteller und Anleger lesen. Grundlage meiner Goldpreis Prognose ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen Edelmetalls (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

Grundlage meiner Goldpreis Prognose ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen Edelmetalls (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart). Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche, an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle Wendepunkte darstellen.

, an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend – und , die potentielle Wendepunkte darstellen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine , an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle sowie die kommende Woche.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine, an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle sowie die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen, die Ihrem individuellen Risikomanagement entsprechen.

Goldpreis Prognose für heute, Montag (11.09.23):

Update der Gold-Prognose: 09.09.23 (07:35 Uhr) bei 1.942 US-Dollar

Welche Goldpreis Prognose kann abgeleitet werden?

Anfang November’22 hat der Goldpreis bei $1.618 das letzte 52-Wochen-Tief gesehen. Hier war der Abwärtstrend beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 wurde bei $2.085 ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Hier hat sich jedoch der altbekannte Widerstand aus den letzten Anläufen gezeigt. Die Notierungen haben dann im Juni die $1.900er Marke noch einmal getestet, woraufhin sich eine Erholung am Zwischenhoch Ende Juli bei $2.010 erschöpft hat.

In der vergangenen Woche ist der Kurs vom Widerstand am 78,6 % Fibonacci-Retracement zurückgekommen und unter das Jahreshoch aus 2021 gefallen. Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken.

Da der Erholungsversuch am Freitag abverkauft wurde, könnte zum Wochenstart zunächst weitere Schwäche bevorstehen. Unter der $1.940er Marke dürften einige Stopps zu holen sein, spätestens im Bereich von $1.930 sollte sich am Montag jedoch Nachfrage zeigen, womit für den weiteren Wochenverlauf die $1.970 im Spiel wäre.

Mögliche Tagesspanne: $1.930 bis $1.945

Die Börsentermine der folgenden Tage behalten wir ebenfalls im Auge:

Dienstag 11:00 Uhr Deutschland – ZEW Konjunkturerwartungen

Mittwoch 14:30 USA – Verbraucherpreisindex | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände

Donnerstag 14:15 Uhr Eurozone – Zinsentscheidung der EZB | 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreisindex & Arbeitsmarktdaten | 14:45 Uhr Eurozone – Pressekonferenz der EZB

Quelle: investing.com

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: $1.962 = Jahreshoch 2021 | $1.972 = Vorwochenhoch | $1.975 = 78,6 % Fibo-Level

Wichtige Unterstützungen: $1.940 = Vorwochentief | $1.936 = Mai-Tief | $1.913 = August-Tief

GD20 (Std): $1.946

Gold Prognose für morgen, Dienstag (12.09.23):

Mit Blick auf die gleitenden Durchschnitte des Tagescharts läuft der Gold-Future in einer Seitwärtsbewegung. Die Marke bei $1.925 am GD 200 dürfte zunächst die untere Begrenzung darstellen.

Sollte sich im Tagestief am Montag bereits Nachfrage zeigen, wäre für Dienstag eine Rückkehr in die Vorwochenspanne auf dem Plan.

Erwartete Tagesspanne: $1.935 bis $1.950

Goldpreis Prognose für diese Woche vom 11.09.-15.09.23:

Ergänzend zum Stundenchart könnte sich im Tageschart am steigenden 200-Tage-Durchschnitt ein Erholungsszenario bilden. In einer Übertreibung wäre auch ein Test am August-Tief möglich.

Zwischen dem 61,8 % Fibonacci-Retracement und dem März-Hoch bleibt eine Seitwärtsspanne zu erwarten.

Mögliche Wochenspanne: $1.925 bis $1.970

GD20: $1.942 GD50: $1.951 GD200: $1.924

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Gold Prognose für nächste Woche vom 18.09.-22.09.23:

Für das weiterhin mögliche Erholungsszenario bleibt das Ziel bei $1.980 aktiv. Hier wäre dann abzuwarten, ob das Angebot in diesem Preisbereich weiterhin überwiegt oder ein Durchbruch in Richtung $2.000 forciert werden kann.

Darüber dürfte weiteres Kaufinteresse entstehen, womit der Preis die Zone um $2.020 ansteuern würde.

Mögliche Wochenspanne: $1.940 bis $1.985

Goldpreis Prognose 2024:

Letztes Update: 09. September 2023 bei $1.942

Goldpreis Prognose anhand des mittelfristigen Wochencharts: Der Gold-Future hat zum Ende des Jahres 2022 den Kursbereich von $1.800 zurückgewonnen. Der Ausbruch darüber konnte sich im Januar des neuen Jahres fortsetzen, wurde vom Zwischenhoch bei $1.975 im Februar jedoch zurückgewiesen.

Mit der bei $1.810 etablierten Unterstützung hat sich der Goldpreis dann die Zone über $1.960 zurückgeholt und die 2.000er-Marke überwunden, ist vor dem Allzeithoch jedoch auf Widerstand getroffen. Die daraufhin erfolgte Korrektur könnte nun das 61,8 % Fibonacci-Retracement testen und von dort einen nächsten Anlauf in Richtung Allzeithoch starten. Bei einem Bruch hingegen wäre der Bereich um $1.800 als Ziel aktiviert.

Goldpreis Prognose: $1.900 wieder im Visier (Chart: TradingView)

Widerstand: $1.962 | $1.975 = 78,6 % Fibo-Level | $2.078 = Jahreshoch 2021

Unterstützung: $1.923 | $1.892 = 61,8 % Fibo-Level

Kurze Einordnung und Rückschau: Im Jahr 2020 hat der Goldpreis bei $2.089,2 seinen historischen Höchstwert erreicht. Die darauf folgende Entwicklung zeigt eine Korrekturbewegung mit Bruch der nahen Unterstützungen.

Auch vom Hoch des Jahres 2022 bei $2.078 ist der Goldpreis wieder deutlich zurückgekommen, hier wurde in einer Übertreibung nach unten bei $1.622 das Tief für den September markiert, welches in den folgenden Wochen getestet wurde. Vom letzten Tief bei $1.618 konnte der Kurs dann erneut eine starke Erholung starten. Im Verlauf des Monats Februar wurde ein neues Zwischenhoch ($1.975) erreicht, nach einer Korrektur dann im Mai das neue Jahreshoch bei $2.085, von wo der Goldpreis jedoch wieder nachgegeben und im Juni einen Test an der $1.900er Marke abgearbeitet hat. Hier scheint sich zunächst eine Schiebephase zu bilden.

Goldpreis Prognose 2025-2026:

Letztes Update: 09. September 2023

Mittelfristige Gold Prognose 2025 anhand des Monatscharts: Im zweiten Halbjahr 2022 wurde das Tief aus 2021 deutlich unterschritten. Die im November ’22 vom letzten Tief bei $1.618 gestartete Erholung präsentiert sich dynamisch, ist jedoch am Widerstand des Allzeithochs zunächst gescheitert. Damit setzt sich die breite Seitwärtsphase fort, wodurch bis zum Ende des Jahres 2025 der Bereich $1.580 bis $1.800 noch einmal getestet werden dürfte. Sollte sich über $1.800 eine feste Nachfragesituation etablieren, sind auch Notierungen zwischen $2.000 und $2.300 wahrscheinlich.

Widerstand: $1.923 | $2.089

Unterstützung: $1.798 | $1.673

Goldpreis Prognose: Schiebephase nach dem Jahreshoch (Chart: TradingView)

Rückschau: Analyse bei einem Goldpreis von 1.942 US-Dollar.

Im abgebildeten Monatschart sehen wir, ausgehend vom Tief des Jahres 2018, einen intakten Aufwärtstrend. Der Goldpreis hat im August 2020 ein neues historisches Hoch bei 2.089 US-Dollar erreicht.

Gleichzeitig markiert dieser Monat August aus dem Jahr 2020 eine hohe Preisspanne zwischen $1.874 und $ 2.089. Der dazu verhältnismäßig kleine Kerzenkörper deutet auf eine gewisse Richtungslosigkeit hin. Mit einem Schlusskurs von $1.978 konnte auch die psychologisch wichtige Marke von $2.000 noch nicht nachhaltig überwunden werden.

Vom Allzeithoch ist der Goldpreis in eine Korrektur übergegangen, die seitdem eine breite Seitwärtsphase ausgebildet hat. Das beendete Jahr 2022 hat im November ein Tief bei $1.618 markiert, woraufhin bis zum Jahresende noch eine Erholung über $1.800 einsetzen konnte. Im Jahr 2023 konnte diese Dynamik fortgeführt und bereits Werte um $2.085 getestet werden.

Gold Prognose bis 2030:

Letztes Update: 09. September 2023

Langfristige Goldpreis Prognose für 2030 anhand des Quartalscharts: Im abgebildeten Quartalschart sehen wir, ausgehend vom Tief des Jahres 2001, einen etablierten, langfristigen Aufwärtstrend. Der Goldpreis konnte im dritten Quartal 2020 ein neues Allzeithoch generieren, welches sich bei $2.089 befindet. Im dritten Quartal 2022 hat sich der Kurs an der Aufwärtstrendlinie (grün) gestützt und für das vierte Quartal eine Erholung gestartet. Im Jahr 2023 trifft die Bewegung zunächst im Bereich des Allzeithochs auf Widerstand.

Bei der Annahme, dass die etablierte Unterstützung und der Trendwinkel halten, dürfte sich der Preis im Jahr 2030 in einer Spanne zwischen $3.300 und $4.300 einpendeln.

Goldpreis Prognose: Widerstand am Allzeithoch (Chart: TradingView)

Widerstand: $2.089

Unterstützung: $1.923 |$1.618 | $1.566

Langfristige Goldpreis Prognose 2050

Letztes Update: 09. September 2023

Langfristige Goldpreis Prognose für 2050 anhand des Jahrescharts: Der Gold-Future zeigt einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im August 2020 erreichte der Preis ein neues historisches Hoch. Das Jahr 2021 konnte sich jedoch nicht über der $2.000er Marke halten und hat bei $1.828 geschlossen. Das Jahr 2022 konnte sich vom Tief bei $1.618 erholen und wurde bei $1.826 beendet.

Grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Anhand der langfristigen Trendlinien ergibt sich für die Aufwärtsdrift im Zielbereich des Jahres 2050 eine Spanne zwischen 1.600 und 5.000 US-Dollar.

Goldpreis Prognose: Stabiler Aufwärtstrend im Langfristchart (Chart: TradingView)

Widerstand: $2.089

Unterstützung: $1.618 | $1.045