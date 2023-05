Goldpreis Prognose heute, morgen & nächste Woche (Mai 2023) und langfristige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Goldpreis-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen Gold-Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung dieses traditionellen Rohstoffs für Schmuckhersteller und Anleger lesen.

Grundlage meiner Goldpreis Prognose ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen Edelmetalls (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche, an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle Wendepunkte darstellen.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine, an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle sowie die kommende Woche.

, an denen mit erhöhter zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche für die aktuelle sowie die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen, die Ihrem individuellen Risikomanagement entsprechen.

Goldpreis Prognose für heute, Montag (22.05.23):

Update der Gold-Prognose: 20.05.23 (08:01 Uhr) bei 1.979 US-Dollar

Welche Goldpreis Prognose kann abgeleitet werden?

Der Goldpreis ist während des vergangenen Jahres einem Abwärtstrend gefolgt und hat im Bereich des Septembertiefs einen Boden ausgebildet. Bei $1.618 wurde Anfang November’22 das letzte 52-Wochen-Tief erreicht. Von hier aus konnte der Kurs wieder deutlich zulegen und nach einer Korrektur im Februar die folgenden Wochen für eine dynamische Erholung nutzen, die sich jetzt im Mai direkt an ein neues lokales Hoch bei $2.085 fortgesetzt hat.

Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. Das März-Hoch hat im Verlauf der vergangenen Woche nachgegeben und der Kurs den Abwärtstrend des Stundencharts fortgesetzt. Nach dem erneuten Bruch unter $2.000 konnte das Jahreshoch 2021 zum Wochenschluss stützen. Für den Wochenstart dürfte damit am Montag ein Ringen um das 78,6 % Fibonacci-Level zu erwarten sein.

Mögliche Tagesspanne: $1.970 bis $1.990

Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge:

Dienstag 09:30 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 14:00 Uhr USA – Baugenehmigungen | 15:45 Uhr – Einkaufsmanagerindex | 16:00 Uhr Verkäufe neuer Häuser

Mittwoch 10:00 Uhr Deutschland – ifo Geschäftsklimaindex | 16:30 Uhr USA – Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr FOMC Protokoll

Donnerstag 08:00 Uhr Deutschland – Bruttoinlandsprodukt | 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten | Bruttoinlandsprodukt | 16:00 Uhr Schwebende Hausverkäufe

Freitag 14:30 Uhr USA – Auftragseingänge langlebige Güter | PCE-Kernrate Preisindex

Quelle: investing.com

Goldpreis Prognose: Kurs mit Potential nach oben (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: $2.014 = März-Hoch | $2.027 = Vorwochenhoch

Wichtige Unterstützungen: $1.975 = 78,6 % Fibo-Level | $1.962 = Jahreshoch 2021 | $1.954 = Vorwochentief

GD20: $1.969

Eine ausführliche Rückschau des Chartverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

Gold Prognose für morgen, Dienstag (23.05.23):

Am 78,6 % Fibonacci Retracement dürfte sich nun der weitere Verlauf entscheiden. Da am Dienstag volatile Börsentermine anstehen, wären Impulse in beide Richtungen zu erwarten. Ein Bruch unter das 2021er Hoch hätte weitere Schwäche im Gepäck.

Mögliche Tagesspanne: $1.975 bis $1.995

Goldpreis Prognose für diese Woche vom 22.05.-26.05.23:

Ergänzend zum Stundenchart wurde der 50-Tage-GD gebrochen, damit ergibt sich für die Handelswoche ein schwächerer Ausblick. Das unter Druck geratene 78,6 % Fibonacci-Level bietet weiterhin die wichtigste Unterstützung, um das Szenario in Richtung Allzeithoch aufrecht zu halten. Darunter könnte die $1.900er Marke ins Visier geraten.

Mögliche Wochenspanne: $1.935 bis $2.005

GD20: $2.011 GD50: $1.994 GD200: $1.833

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Gold Prognose für nächste Woche vom 29.05.-02.06.23:

Mit einem nächsten Zwischenhoch bei $2.085 hat der Goldpreis die Aufwärtstrendstruktur fortgesetzt, daraufhin jedoch direkt eine Korrektur eingeleitet. Im Bereich zwischen $1.900 bis $1.935 könnte der Kurs sein Zwischentief bilden und erneut in Richtung Allzeithoch drehen.

Ein Bruch unter $1.900 würde den Ausblick deutlich eintrüben.

Mögliche Wochenspanne: $1.910 bis $1.980