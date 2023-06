Goldpreis Prognose heute, morgen & nächste Woche (Juni 2023) und langfristige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Goldpreis-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen Gold-Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung dieses traditionellen Rohstoffs für Schmuckhersteller und Anleger lesen.

und zur Entwicklung dieses traditionellen für Schmuckhersteller und Anleger lesen. Grundlage meiner Goldpreis Prognose ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen Edelmetalls (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart). Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche , an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs – und Widerstandzonen , die potentielle Wendepunkte darstellen.

, an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend – und , die potentielle Wendepunkte darstellen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine , an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle sowie die kommende Woche.

, an denen mit erhöhter zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche für die aktuelle sowie die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen, die Ihrem individuellen Risikomanagement entsprechen.

Goldpreis Prognose für heute, Montag (19.06.23):

Update der Gold-Prognose: 17.06.23 (08:45 Uhr) bei 1.970 US-Dollar

Welche Goldpreis Prognose kann abgeleitet werden?

Anfang November’22 hat der Goldpreis bei $1.618 das letzte 52-Wochen-Tief erreicht und das Ende des Abwärtstrends eingeläutet. Von hier aus konnte der Kurs wieder deutlich zulegen und im Mai 2023 ein neues lokales Hoch bei $2.085 markieren. Der Widerstand in diesem Bereich präsentiert sich jedoch sehr wirkungsvoll, so dass die Notierungen wieder unter die $2.000er Marke zurückgekommen sind.

Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. Der Goldpreis hat im Verlauf der vergangenen Woche das Mai-Tief getestet, von wo eine Gegenbewegung zurück an die $1.970 geführt hat. In der neuen Woche liegt der Fokus nun wieder auf dem 78,6 % Fibonacci-Retracement. Am Montag findet aufgrund des US-Feiertags kein Handel statt.

Mögliche Tagesspanne: n/a

Die Börsentermine der folgenden Tage behalten wir ebenfalls im Auge:

Montag ganztägig USA – Feiertag „Juneteenth“

Dienstag 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen

Mittwoch 16:00 Uhr USA – Stellungnahme FED-Chef Powell

Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr Immobilienmarkt | Stellungnahme FED-Chef Powell | 17:00 Uhr Rohöllagerbestände

Freitag 09:30 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 15:45 Uhr USA – Einkaufsmanagerindex

Quelle: investing.com

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: $1.975 = 78,6 % Fibo-Level | $1.985 = Vorwochenhoch | $2.014 = März-Hoch

Wichtige Unterstützungen: $1.962 = Jahreshoch 2021 | $1.936 = Vorwochentief

GD20: $1.971

Eine ausführliche Rückschau des Chartverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

Gold Prognose für morgen, Dienstag (20.06.23):

Die Erholung vom Mai-Tief deutet Unterstützung für Erholungspotential bis in den Bereich der $2.000er Marke an. Nach dem Feiertag könnte sich Druck für eine stärkere Bewegung angestaut haben, so dass zum Wochenstart am Dienstag ein Impuls über das Vorwochenhoch möglich wäre.

Bietet das 78,6 % Fibonacci-Level hingegen weiterhin Widerstand, dürfte sich ein Test in Richtung $1.950 ergeben.

Erwartete Tagesspanne: $1.950 bis $1.995

Goldpreis Prognose für diese Woche vom 19.06.-23.06.23:

Die Korrektur vom Zwischenhoch bei $2.085 könnte in der Schiebephase über dem Tief aus Mai 2023 nun abgearbeitet sein. Damit wäre eine Fortsetzung der Aufwärtstrendstruktur möglich, der als nächste Widerstände der GD50 und das März-Hoch entgegenstehen. Hier wäre weiteres Ringen oder kleinere Rücksetzer zu erwarten.

Ein Bruch unter $1.935 hingegen würde den Bereich um $1.900 wieder unter Druck setzen.

Mögliche Wochenspanne: $1.945 bis $2.010

GD20: $1.971 GD50: $1.997 GD200: $1.851

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Gold Prognose für nächste Woche vom 26.06.-30.06.23:

Für weitere Erholungen würde ein Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt das Startsignal liefern. Notierungen zurück über $2.000 dürften dann auch psychologisch einen Anlauf in Richtung neuer Rekorde beflügeln.

Noch sind jedoch weitere Kursverluste an das 61,8 % Fibonacci Retracement nicht auszuschließen. Spätestens dort könnte der Kurs sein nächstes Zwischentief finden und erneut in Richtung Allzeithoch drehen.

Das letzte Fangnetz für dieses Szenario wird durch den 200-Tage-Durchschnitt gebildet.

Mögliche Wochenspanne: $1.960 bis $2.020