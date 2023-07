Goldpreis Prognose heute, morgen & nächste Woche (Juli 2023) und langfristige Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Goldpreis-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen Gold-Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung dieses traditionellen Rohstoffs für Schmuckhersteller und Anleger lesen.

Grundlage meiner Goldpreis Prognose ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen Edelmetalls (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche, an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle Wendepunkte darstellen.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine, an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle sowie die kommende Woche.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen, die Ihrem individuellen Risikomanagement entsprechen.

Goldpreis Prognose für heute, Montag (17.07.23):

Update der Gold-Prognose: 15.07.23 (08:17 Uhr) bei 1.959 US-Dollar

Welche Goldpreis Prognose kann abgeleitet werden?

Anfang November’22 hat der Goldpreis bei $1.618 das letzte 52-Wochen-Tief gesehen. Hier war der Abwärtstrends beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 wurde bei $2.085 ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Hier hat sich jedoch altbekannter Widerstand aus den letzten Anläufen gezeigt, so dass die Notierungen zunächst die $1.900er Marke noch einmal getestet haben.

Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. Nachdem der Goldpreis in der vergangenen Woche das Mai-Tief überwinden konnte, zeichnet sich mit Kursen um das Jahreshoch aus 2021 nun eine mögliche Erholungsphase ab. Hier liegt das Augenmerk zum Wochenstart auch auf dem 78,6 % Fibonacci-Level, welches einem Schub über die $2.000er Marke noch als Widerstand entgegensteht.

Mögliche Tagesspanne: $1.950 bis $1.975

Die Börsentermine der folgenden Tage behalten wir ebenfalls im Auge:

Montag 10:15 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin

Dienstag 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze

Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände

Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & Herstellungsindex | 16:00 Uhr – Verkäufe bestehender Häuser

Quelle: investing.com

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: $1.962 = Jahreshoch 2021 | $1.968 = Vorwochenhoch | $1.975 = 78,6 % Fibo-Level | $2.014 = März-Hoch

Wichtige Unterstützungen: $1.936 = Mai-Tief | $1.918 = Vorwochentief

GD20: $1.962

Eine ausführliche Rückschau des Chartverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

Gold Prognose für morgen, Dienstag (18.07.23):

Der Bereich zwischen $1.935 und $1.945 bildet nach dem Durchbruch am 20-Tage-Durchschnitt nun eine starke Unterstützung, die nächste Hürde befindet sich jedoch zwischen $1.970 (50-Tage-GD) und $1.975 direkt voraus, so dass hier auch am Dienstag noch Widerstand zu erwarten wäre.

Ein Durchbruch würde den Weg frei in Richtung $2.014 machen.

Erwartete Tagesspanne: $1.965 bis $1.985

Goldpreis Prognose für diese Woche vom 17.07.-21.07.23:

Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich im Tageschart eine Erholungsphase über die letzten Wochenhochs bei $1.943. Mit der Rückkehr über den 20-Tage-Durchschnitt wird nun die Fortsetzung des Aufwärtstrends im Tageschart wahrscheinlich. Bei Überwinden des GD50 dürfte dann die nächste Etappe starten.

Mögliche Wochenspanne: $1.950 bis $1.995

GD20: $1.938 GD50: $1.969 GD200: $1.872

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Gold Prognose für nächste Woche vom 24.07.-28.07.23:

Die Rückkehr über den 20-Tage-Durchschnitt hat den Ausblick aufgehellt und könnte mit einem Ausbruch über das 78,6 % Fibonacci-Retracement das Startsignal für den nächsten Anlauf in Richtung Allzeithoch liefern.

Mögliche Wochenspanne: $1.960 bis $2.005