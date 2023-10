Goldpreis Prognose aktuell - heute, morgen & nächste Woche (Oktober 2023) und langfristige Aussichten

Goldpreis-Prognosen – das Wichtigste vorweg

In dieser aktuellen Gold-Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung dieses traditionellen Rohstoffs für Schmuckhersteller und Anleger lesen.

und zur Entwicklung dieses traditionellen für Schmuckhersteller und Anleger lesen. Grundlage meiner Goldpreis Prognose ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen Edelmetalls (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

ist die technische Analyse der Charts dieses werthaltigen (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart). Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche , an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs – und Widerstandzonen , die potentielle Wendepunkte darstellen.

, an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend – und , die potentielle Wendepunkte darstellen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine , an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle sowie die kommende Woche.

, an denen mit erhöhter zu rechnen ist, erstelle ich täglich die Gold Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche für die aktuelle sowie die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen, die Ihrem individuellen Risikomanagement entsprechen.

Goldpreis Prognose (XAU/USD) für heute, Montag (02.10.23):

Update der Gold-Prognose: 01.10.23 (09:11 Uhr) bei 1.848 US-Dollar

Welche Goldpreis Prognose kann abgeleitet werden?

Sein letztes 52-Wochen-Tief hat der Goldpreis (XAU/USD) Anfang November’22 bei $1.614 markiert. Hier war der Abwärtstrend des Jahres 2022 beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 hat der Spot-Preis bei $2.081 im 52-Wochen-Hoch auch die Höchstmarken der Jahre 2020 und 2022 herausgenommen. Hier ist jedoch der altbekannte Widerstand aus den letzten Anläufen über die 2.000 US-Dollar Marke zum Tragen gekommen und die Notierungen mussten sich im Juni sowie im August am 61,8 % Fibonacci-Retracement stützen.

Mit dem Bruch der letzten Tiefs hat sich die Korrekturbewegung in der vergangenen Woche fortgesetzt und der Goldpreis nah am Wochentief geschlossen. Dieser Verlauf wird durch die graue Zone im Chart dargestellt und kennzeichnet die Spanne zwischen Wochenhoch und -tief.

Nach Bruch des 61,8 % Fibonacci-Levels dürfte der Bereich um $1.890 eine stärkere Widerstandszone bilden. Nächste Unterstützung findet sich erst am Februartief, wo auch das Ziel des laufenden Bewegungszweigs liegt. Am Montag könnte jedoch zuerst eine Konsolidierung am Vorwochentief stattfinden, womit im weiteren Verlauf ein Pullback in Richtung $1.870 möglich wäre.

Mögliche Tagesspanne: $1.840 bis $1.860

Die Börsentermine der folgenden Tage behalten wir ebenfalls im Auge:

Montag 09:55 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 15:45 Uhr USA – Einkaufsmanagerindex | 16:00 Uhr – Einkaufsmanagerindex | 17:00 Uhr – Rede FED-Vorsitzender

Dienstag 16:00 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten

Mittwoch 09:55 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 10:00 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin | 14:15 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten | 15:45 & 16:00 Uhr – Einkaufsmanagerindex | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände

Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten

Freitag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & NFP

Quelle: investing.com

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView)

Nächste Widerstände: $1.884 = August-Tief | $1.889 = 61,8 % Fibo-Level | $1.893 = Juni-Tief | $1.927 = Vorwochenhoch

Wichtige Unterstützungen: $1.846 = Vorwochentief | $1.804 = Februar-Tief

GD20 (Std): $1.862

Gold Prognose für morgen, Dienstag (03.10.23):

Nach dem Abwärtsschub bleibt eine Gegenbewegung bis an das 61,8 % Fibonacci-Level zu erwarten. Ist diese abgearbeitet, dürfte sich der nächste Bewegungszweig nach unten bilden.

Am Dienstag könnte dem Goldpreis zunächst noch ein Angebotsüberhang in der Zone um $1.870 entgegenstehen, bevor der $1.890er Bereich getestet wird.

Erwartete Tagesspanne: $1.850 bis $1.870

Goldpreis Prognose (Spot) für diese Woche vom 02.10.-06.10.23:

Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich im Tageschart eine stärkere Impulsbewegung. Nach Verlassen der zwischen $1.890 und $1.950 begrenzten Zone hat sich ein substantieller Ausbruch, also starke Kerzen mit vollen Körpern, nach unten gebildet.

Zunächst könnte sich im Bereich von $1.840 Unterstützung für einen Pullback bis circa $1.890 zeigen, dort jedoch der nächste Bewegungszweig nach unten starten.

Mögliche Wochenspanne: $1.840 bis $1.890

GD20: $1.911 GD50: $1.921 GD200: $1.928

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Gold Prognose für nächste Woche vom 09.10.-13.10.23:

Sollte in der ersten Oktoberwoche die Gegenbewegung an das 61,8 % Fibonacci-Retracement abgearbeitet worden sein, dürfte der nächste Abwärtsschub laufen. Als Ziel steht mangels naher Unterstützungen die Zone zwischen $1.800 bis $1.820 im Raum.

Mögliche Wochenspanne: $1.800 bis $1.870

Goldpreis Prognose (Futures) 2024:

Letztes Update: 01. Oktober 2023 bei $1.866

Goldpreis Prognose anhand des mittelfristigen Wochencharts: Der Gold-Future hat zum Ende des Jahres 2022 den Kursbereich von $1.800 zurückgewonnen. Der Ausbruch darüber konnte sich im Januar des neuen Jahres fortsetzen, wurde vom Zwischenhoch bei $1.975 im Februar jedoch zurückgewiesen.

Mit der bei $1.810 etablierten Unterstützung hat sich der Goldpreis dann die Zone über $1.960 zurückgeholt und die 2.000er-Marke überwunden, ist vor dem Allzeithoch jedoch auf Widerstand getroffen. Die daraufhin erfolgte Korrektur ist nun unter das 61,8 % Fibonacci-Retracement gebrochen und hat damit den Bereich um $1.800 als Ziel aktiviert. Dort dürfte sich neue Nachfrage bilden, die zu einem nächsten Bewegungszweig nach oben führen würde.

Goldpreis Prognose: $1.900 wieder im Visier (Chart: TradingView)

Widerstand: $1.892 = 61,8 % Fibo-Level | $1.923 | $1.962 | $1.975 = 78,6 % Fibo-Level

Unterstützung: $1.798 = Jahreshoch 2012 | $1.782 = 38,2 % Fibo-Level

Kurze Einordnung und Rückschau: Im Jahr 2020 hat der Goldpreis bei $2.089,2 seinen historischen Höchstwert erreicht. Die darauf folgende Entwicklung zeigt eine Korrekturbewegung mit Bruch der nahen Unterstützungen.

Auch vom Hoch des Jahres 2022 bei $2.078 ist der Goldpreis wieder deutlich zurückgekommen, hier wurde in einer Übertreibung nach unten bei $1.622 das Tief für den September markiert, welches in den folgenden Wochen getestet wurde. Vom letzten Tief bei $1.618 konnte der Kurs dann erneut eine starke Erholung starten. Im Verlauf des Monats Februar wurde ein neues Zwischenhoch ($1.975) erreicht, nach einer Korrektur dann im Mai 2023 das neue Jahreshoch bei $2.085, von wo der Goldpreis jedoch wieder nachgegeben und im Juni einen Test an der $1.900er Marke abgearbeitet hat. Diese Unterstützung wurde nun deutlich gebrochen.

Gold (Futures) Prognose 2025-2026:

Letztes Update: 01. Oktober 2023

Mittelfristige Gold Prognose 2025 anhand des Monatscharts: Im zweiten Halbjahr 2022 wurde das Tief aus 2021 deutlich unterschritten. Die im November ’22 vom letzten Tief bei $1.618 gestartete Erholung präsentiert sich dynamisch, ist jedoch am Widerstand des Allzeithochs zunächst gescheitert. Damit setzt sich die breite Seitwärtsphase fort, wodurch bis zum Ende des Jahres 2025 der Bereich $1.580 bis $1.800 noch einmal getestet werden dürfte. Sollte sich über $1.800 eine feste Nachfragesituation etablieren, sind auch Notierungen zwischen $2.000 und $2.300 wahrscheinlich.

Widerstand: $1.923 | $2.089

Unterstützung: $1.798 | $1.673

Goldpreis Prognose: Schiebephase nach dem Jahreshoch (Chart: TradingView)

Rückschau: Analyse bei einem Goldpreis von 1.866 US-Dollar.

Im abgebildeten Monatschart sehen wir, ausgehend vom Tief des Jahres 2018, einen intakten Aufwärtstrend. Der Goldpreis hat im August 2020 ein neues historisches Hoch bei 2.089 US-Dollar erreicht.

Gleichzeitig markiert dieser Monat August aus dem Jahr 2020 eine hohe Preisspanne zwischen $1.874 und $ 2.089. Der dazu verhältnismäßig kleine Kerzenkörper deutet auf eine gewisse Richtungslosigkeit hin. Mit einem Schlusskurs von $1.978 konnte auch die psychologisch wichtige Marke von $2.000 noch nicht nachhaltig überwunden werden.

Vom Allzeithoch ist der Goldpreis in eine Korrektur übergegangen, die seitdem eine breite Seitwärtsphase ausgebildet hat. Das beendete Jahr 2022 hat im November ein Tief bei $1.618 markiert, woraufhin bis zum Jahresende noch eine Erholung über $1.800 einsetzen konnte. Im Jahr 2023 konnte diese Dynamik fortgeführt und bereits Werte um $2.085 getestet werden, der Kurs hat aktuell jedoch wieder deutlich korrigiert.

Gold-Futures Prognose bis 2030:

Letztes Update: 01. Oktober 2023

Langfristige Goldpreis Prognose für 2030 anhand des Quartalscharts: Im abgebildeten Quartalschart sehen wir, ausgehend vom Tief des Jahres 2001, einen etablierten, langfristigen Aufwärtstrend. Der Goldpreis konnte im dritten Quartal 2020 ein neues Allzeithoch generieren, welches sich bei $2.089 befindet. Im dritten Quartal 2022 hat sich der Kurs an der Aufwärtstrendlinie (grün) gestützt und für das vierte Quartal eine Erholung gestartet. Im Jahr 2023 trifft die Bewegung zunächst im Bereich des Allzeithochs auf Widerstand.

Bei der Annahme, dass die etablierte Unterstützung und der Trendwinkel halten, dürfte sich der Preis im Jahr 2030 in einer Spanne zwischen $3.300 und $4.300 einpendeln.

Goldpreis Prognose: Widerstand am Allzeithoch (Chart: TradingView)

Widerstand: $1.923 | $2.089

Unterstützung: $1.618 | $1.566

Langfristige Goldpreis Prognose 2050 im Futures-Chart

Letztes Update: 01. Oktober 2023

Langfristige Goldpreis Prognose für 2050 anhand des Jahrescharts: Der Gold-Future zeigt einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im August 2020 erreichte der Preis ein neues historisches Hoch. Das Jahr 2021 konnte sich jedoch nicht über der $2.000er Marke halten und hat bei $1.828 geschlossen. Das Jahr 2022 konnte sich vom Tief bei $1.618 erholen und wurde bei $1.826 beendet.

Grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Anhand der langfristigen Trendlinien ergibt sich für die Aufwärtsdrift im Zielbereich des Jahres 2050 eine Spanne zwischen 1.600 und 5.000 US-Dollar.

Goldpreis Prognose: Stabiler Aufwärtstrend im Langfristchart (Chart: TradingView)

Widerstand: $2.089

Unterstützung: $1.618 | $1.045

Welche Faktoren haben Einfluss auf die Goldpreis Prognose?

Wie bei nahezu allen Gütern wird auch der Goldpreis in erster Linie durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese hängen jedoch von wirtschaftlichen und geopolitischen Einflüssen ab. Da Gold weltweit nachgefragt wird, spielen auch Wechselkurse (siehe EUR/USD Prognose) und die Währungspolitik der beteiligten Länder eine große Rolle.

Auf der Angebotsseite stehen in erster Linie die Minenbetreiber, deren Profit naturgemäß vom Goldpreis und der umzusetzenden Menge abhängt. Auf der Nachfrageseite finden sich die Schmuckindustrie, der Investmentbereich, Zentralbanken und Industriebetriebe/Technologie.

Neben der physischen Nachfrage stellen die Zentralbanken auch mit ihrer Zinspolitik einen einflussreichen Faktor für die Preisbildung dar. Bei steigenden Zinsen wandert das Geld auf der Suche nach Rendite in attraktivere Anlageklassen, womit die Nachfrage nach dem wertbeständigen, jedoch – von Kursbewegungen einmal abgesehen – ertragsfreiem Gold, sinken dürfte.

Um global einen fairen Handel zu gewährleisten, wird der Goldpreis zwei Mal täglich im sogenannten Goldfixing am London Bullion Market ermittelt. Darüber hinaus lässt sich Gold natürlich auch an den Börsen über unzählige Derivate wie beispielsweise Optionen, Futures und ETCs handeln.

Grundlage unserer Analysen sind der Tageschart für die kurzfristigen Tendenzen und Trends, der Wochen- und Monatschart für die mittelfristige Einschätzung, und der Quartals- und Jahreschart für die langfristigen Bewegungen am Goldmarkt. Wir schauen auf den in New York gehandelten Gold-Future (GC), notiert in US-Dollar. Die verwendeten Charts stammen von TradingView.