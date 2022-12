Goldpreis im Jahr 2023 auf 3.000 US-Dollar

Jährlich gibt es von der Saxo Bank die spannenden „Outrageous Predictions“ (ungeheuerlichen Voraussagen)





Der Online- und Handels- und Anlagenspezialist Saxo Bank, hat wieder einmal Vorhersagen von unwahrscheinlichen Ereignissen verkündet. Diese würden, falls sie Wirklichkeit werden, Finanzmärkte, Politik und Kulturen erschüttern. Manchmal sind die Voraussagen der Saxo Bank allerdings schon wahr geworden. Das Hauptargument der diesjährigen Prognosen beruht auf dem Gedanken, dass eine Rückkehr zur disinflationären Dynamik vor der Pandemie unmöglich ist, da eine globale Kriegswirtschaft vorliege. Es bestünden Ähnlichkeiten zwischen dem Europa von heute und dem Europa im frühen zwanzigsten Jahrhundert. Damals lag Europa nach einem schrecklichen Krieg in Trümmern. Zentralbanken und Regierungen werden den Kampf gegen die Inflation verlieren. Der Goldpreis könnte, so die Saxo Bank, aufgrund der unaufhaltsamen Inflation auf 3.000 US-Dollar je Unze steigen. Chinas Ende von Null-Covid treibt die Nachfrage, die Rohstoffpreise und die Inflation in die Höhe.





Preiskontrollen sollen die Inflation begrenzen. Länder, die nicht mit den USA verbündet sind, entfernen sich von den USA und dem Internationalen Währungsfonds. Sie gründen ein neues Reservevermögen namens Bancor. US-Dollar-Reserven werden gekürzt und der US-Dollar fällt um 25 Prozent gegenüber verschiedenen anderen Währungen, die mit Bancor gehandelt werden. Die OECD verbietet im Jahr 2023 die größten Steueroasen der Erde. So sind die Vorhersagen der Saxo Bank immer eine interessante Lektüre, wobei wie gesagt Einiges der Prognosen eingetroffen ist. Wie auch immer 2023 sich entwickelt, ein kleiner Goldvorrat und ein paar Goldaktien im Depot sind immer empfehlenswert. Gut positionierte Goldgesellschaften sind beispielsweise Victoria Gold oder Tarachi Gold. Im Yukon produziert Victoria Gold auf seiner Eagle Goldmine (50.000 Unzen im dritten Quartal 2022). Die Reserven liegen bei 3,3 Millionen Unzen Gold, wobei das Projekt noch in verschiedene Richtungen offen ist. Tarachi Gold besitzt Gold, Silber, Kupfer und Zink im Boden. Die Projekte, Tarachi und Magistral Mill and Tailings befinden sich im bergbaufreundlichen Mexiko.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Viktoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.