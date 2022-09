Goldpreis Chartanalyse: Widerstandsbereich gewinnt an Kraft

Trend des Tagescharts: Seitwärts/Abwärts





Goldpreis Chartanalyse: Kurze Einordnung im Rückblick

Goldpreis Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit März 2022. Jede Kerze stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.

Goldpreis Chartanalyse: Druck auf die $1.700er Marke wird stärker (Chart: TradingView

Vom Tief im August 2021 bei $1.677 konnte der Goldpreis mit einem moderaten Aufwärtstrend glänzen. Das erste Quartal des Jahres 2022 hat sogar eine dynamische Bewegung in Richtung des Allzeithochs gezeigt, welche im März an der Marke von $2.078 gipfelte. Die danach folgende Korrektur hat die Jahresgewinne 2022 jedoch wieder aufgezehrt.

Nachdem Anfang Juli der wichtige Unterstützungsbereich am Januartief ($1.780) gebrochen wurde, hat sich eine Abwärtstrendstruktur bestätigt. Daraufhin wurde das Jahrestief 2022 bei $1.678 markiert. Die folgende Erholungsbewegung ist vor dem SMA200 ermüdet und der Goldpreis hat vom Hoch im August ($1.824) nun an die $100 wieder abgegeben.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung des Goldpreises?

Die hohen Kurswerte aus März und April konnten nicht verteidigt werden. Die Abwärtstrendstruktur hat im Juli das letzte lokale Tief gesehen. In der ersten Augusthälfte wurde ein Anlauf über die Abwärtstrendlinie gewagt, an welcher sich der Kursverlauf in der Folge orientiert und wieder bis an die $1.700 nachgegeben hat.

Die Marke von $1.740 bietet aktuell Widerstand, welcher durch ein „Bearish Crossover“ des SMA20 unter den SMA50 verstärkt wird. Damit überwiegen in der aktuellen Situation die Faktoren, die für weitere Kursverluste sprechen. Als Ziel für Ende September sind nun Notierungen im Bereich von $1.630 wahrscheinlich.