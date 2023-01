Goldnachfrage Chinas

Das chinesische Neujahrsfest naht und aus saisonaler Sicht dürfte Gold gut nachgefragt werden

2022 war ein sehr turbulentes Jahr. War der US-Dollar in den ersten drei Quartalen hoch, führte dies unter anderem zu Gegenwind für Gold und Silber. Im vierten Quartal 2022 wurde der US-Dollar schwächer, Gold und Silber verzeichneten daraufhin Kursgewinne. Die globale Inflation lag Ende 2022 noch bei 8,8 Prozent. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert für 2023 durchschnittlich eine weltweite Inflation von 6,5 Prozent. Zur Vermögensdiversifizierung eignen sich Gold und Silber sowohl physisch als auch in Form von Investitionen. So können Kapitalwerte gesteigert werden. Denn die von den Banken gezahlten Zinsen reichen nicht um den Realzins aus dem negativen Bereich zu holen.

Ein wichtiger Player auf dem Goldmarkt ist China. Das auf den 22. Januar fallende chinesische Neujahr wird wieder Goldkäufer motivieren. Neben dem Neujahrsfest ist eine wachsende Mittelschicht im Reich der Mitte zu verzeichnen, die sich mehr Gold leisten kann. Noch ist nicht gewiss, ob die Weltwirtschaft in eine Rezession rutscht. Sollte die Inflation unerwartet steigen, die Pandemie wieder aufflammen oder neue geopolitische Querelen entstehen, wäre das für die Wirtschaftsentwicklung fatal. So warnt die Weltbank vor einer möglichen Rezession und hat das Wachstum für 2023 auf 1,7 Prozent gesenkt. Für 2024 erwartet die Weltbank ein Wachstum von 2,7 Prozent. Dabei geht die Weltbank für China von einem Wachstum von 4,3 Prozent aus, für die Eurozone werden null Prozent vorhergesagt. Preislich hat Gold nun die 1.900 US-Dollar je Unze im Visier. Wer sich positionieren möchte, kann dies mit einem Investment in zum Beispiel Calibre Mining oder Skeena Resources tun. In den USA und in Nicaragua hat Calibre Mining im Jahr 2022 fast 222.000 Unzen Gold produziert. Skeena Resources sorgt für die Wiederbelebung der früher produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek in British Columbia. Aktuell laufen die Explorationsbohrungen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/) und Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.