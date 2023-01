Mit Goldmünzen die Inflation bekämpfen

Die iranische Regierung verkauft Goldmünzenzertifikate, um Bargeld zu beschaffen und die Inflation zu bekämpfen

Die Währungs- und Inflationskrise im Iran wächst und wächst. Nun verkauft die Regierung Münz-Zertifikate um dem entgegenzuwirken. Der Iran wird immer mehr isoliert, das hat negative Auswirkungen auf die Wirtschaft dort. Der iranische Rial fällt enorm und ist gegenüber dem US-Dollar nach unten gerauscht. Die Vorgeschichte ist bekannt, eine 22-jährige iranische Kurdin starb im Polizeigewahrsam. Die Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran sind die Folge. Es nehmen also die Sanktionen gegen den Iran zu und die dortige Währung hat sich fast halbiert seit Mitte 2021. Eine Inflation von mehr als 51 Prozent und Lebensmittelpreise, die um mehr als 70 Prozent gestiegen sind, sorgen für Ungemach in dem Land.

Nun können also die iranischen Bürger bis zu fünf Zwei-Gramm-Münzen kaufen, allerdings erhalten sie diese nicht auf die Hand, sondern nur ein Dokument. Wann die Münzen dann wirklich ausgehändigt werden, steht in den Sternen. Insgesamt wolle die Regierung rund eine Tonne von diesen Münzen an der Börse verkaufen. Da ist es hierzulande besser, wer eine Goldmünze kauft, der kann sie auch in Händen halten. Dass Gold Geld ist, das hat der Iran erkannt. Ob die Bürger mit dieser Initiative glücklich werden, steht auf einem anderen Blatt.

