Goldminenunternehmen sind positiv gestimmt

Hohe Energie- und Arbeitskosten, die es in 2022 für die Minenbranche gab, werden weniger

Das Jahr 2022 war für den Bergbaubereich geprägt von hohen Kosten, etwa in Sachen Energie. Das wirkt sich natürlich auf die Gewinnmargen aus. Goldminengesellschaften sehen andererseits, dass die Margen glänzen, wenn die Energie- und Arbeitskosten sinken. Voraussichtlich werden die Margen im vierten Quartal 2022 besser als in den Vormonaten sein. Denn Kosten haben nachgelassen, eine gute Nachricht also. Die sogenannten All-in Sustaining Costs (AISC), also die Gesamtkosten waren etwa bei den Schwergewichten der Branche, Barrick Gold und Newmont, um ein Drittel gestiegen, aber nun sinken sie. Oktober bis Dezember 2022 sollten also die Margen höher sein. Davor mussten die Bergleute noch mit Einschränkungen in den Lieferketten, Arbeitskräftemangel verursacht durch die Pandemie und teilweise auch mit ungünstigem Wetter kämpfen. Für 2023 werden bessere Umstände erwartet. Bei Barrick Gold ist noch dazu die Goldproduktion rückläufig und das seit mindestens drei Jahren. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen jedoch mit höheren Goldgehalten aus dem Joint Venture mit Newmont. Näheres werden die Quartalsergebnisse am 15. Februar beziehungsweise 23. Februar zeigen.





Der Goldpreis konnte die 2.000 US-Dollar-Marke erreichen, als vor fast einem Jahr die russische Invasion in der Ukraine stattfand. Danach erfolgten die Zinserhöhungen der Fed und ließen den Goldpreis nach unten fallen. Nach einem schönen Jahresstart musste Gold gerade etwas Federn lassen, aber auf längere Sicht sollte das Edelmetall wieder glänzen und bei niedrigeren AISC-Kosten auch die Goldunternehmen. Das ist gut für zum Beispiel Chesapeake Gold oder Calibre Mining. Calibre Mining ist bereits erfolgreicher Produzent, die Projekte liegen in Nord- und Südamerika (Nicaragua und USA). Die Mineralreserven konnten erfreulicherweise in beiden Goldliegenschaften gerade deutlich erhöht werden. Chesapeake Gold besitzt in Mexiko die Metates-Liegenschaft zu 100 Prozent. Die Gesamtressource soll über 20 Millionen Unzen Gold und über 550 Millionen Unzen Silber groß sein.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



