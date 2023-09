Goldminenaktien sind eine attraktive Investitionsmöglichkeit

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Goldminenaktien profitieren besonders, wenn der Goldpreis ansteigt. Viele Gesellschaften zahlen auch Dividenden

Ein weiterer Vorteil von Goldminenaktien ist, dass sie einfach gekauft und verkauft werden können. Das Problem der Lagerung, wie beim physischen Gold, entfällt. Da auf der Risikoseite bei den Goldminenaktien Faktoren stehen wie politische Risiken oder Minenkatastrophen, müssen die Kandidaten sorgfältig ausgewählt werden. Selbst wenn gerade Flaute am Goldmarkt herrscht, Goldminenaktien sind eine eher längerfristige Anlage. Entscheidend für den Goldpreis ist zum einen die Stärke oder Schwäche des US-Dollars und auf der anderen Seite sind es die Entscheidungen der Fed, die den Goldpreis beeinflussen. Bisher kann man den Äußerungen des Fed-Chefs Powell noch nichts Genaues entnehmen, wie es mit den Zinsentscheidungen weitergeht. Inflation und Konjunktur sind ebenfalls beeinflussende Größen. Vermutlich wird sich die Fed erst kurz vor der nächsten Zinsentscheidung äußern. Das FedWatch-Tool rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent, dass am 20. September kein Zinsschritt erfolgt. Entscheidend sind auch die weiteren Wirtschaftsdaten der USA. Blickt man auf die enormen Staatsschulden, so ist eine Rezession durchaus noch im Bereich des Möglichen. Für den Goldpreis wäre dies gut. Für Charttechniker ist es wichtig, dass der Preis des Edelmetalls nicht die 1.920 US-Dollar-Marke unterschreitet. Für eine mögliche Trendwende, also höhere Goldpreise, spricht gerade das Interesse der spekulativen Finanzanleger, denn sie haben die Netto-Long-Positionen ausgeweitet. Die Abflüsse bei den Gold-ETFs sind weniger geworden. Um beim nächsten Goldpreisanstieg dabei zu sein, kann über ein Investment in Goldgesellschaften wie Caledonia Mining oder Skeena Resources nachgedacht werden. Caledonia Mining produziert seit Jahren erfolgreich in der Blanket-Goldmine in Simbabwe und zahlt Dividenden. Im ersten Halbjahr 2023 brachte die Mine knapp 35.000 Unzen Gold hervor. Skeena Resources arbeitet an der Wiederbelebung zweier aussichtsreichen Goldprojekte im Goldenen Dreieck in British Columbia. Beim Snip-Projekt konnte ein Wachstum der angezeigten Goldressource von 237 Prozent seit der Mineralressourcenschätzung von 2020 vermeldet werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/) und Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).

