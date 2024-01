Goldminen als Hebel im Portfolio – Eine glänzende Gelegenheit für clevere Investoren!

Eine „alte Investoren-Regel“ besagt, ein wenig Gold gehört in jedes gut aufgestellte Anlegerdepot. Manchmal jedoch, wenn das Umfeld passt, darf es auch etwas mehr sein.

wenn es etwas mehr sein soll, da hat man die Wahl, entweder den Anteil von Gold im Gesamtdepot zu erhöhen oder noch besser, die Sache mit einem Hebel anzugehen, indem man ganz gezielt nicht auf das Edelmetall selbst, sondern auf diejenigen setzt, die es kostengünstig fördern, sprich Minenaktien!

Das aktuelle Gold-Umfeld ist nahezu ideal!

Derzeit befinden wir uns in einer Phase, die für „etwas mehr Gold“ geeignet ist. Der Goldpreis wurde im Jahresverlauf aufgrund seines Anstiegs in 2023 zu einer ernsthaften Konkurrenz für den schwächelnden Aktienmarkt. Und das kommt nicht von Ungefähr.

Die momentane Kombination aus noch zu stark steigenden Preisen und vermutlich noch länger hoch bleibende Zinsen üben Druck auf die Wirtschaft aus. Das bremst erstens die Unternehmensgewinne als entscheidende Triebfeder eines prosperierenden Aktienmarkts und zweitens sorgen sich mehr Menschen um ihre Zukunft. Beides bietet Gold einen guten Nährboden. Zum anderen ist der Anleihemarkt noch keine Alternative für Aktien. Denn erst, wenn die Zinsen wieder deutlicher fallen und damit absehbar ist, dass man auf längere Zeit keine höheren Zinsrenditen erzielen wird, wird vermehrt Kapital dorthin umgeschichtet.

Damit bietet sich Gold in dieser derzeitigen Phase ideal als Investment an. Und dass dieses Umfeld für Gold ein günstiges ist, zeigt sich nicht nur am Kurs selbst: Nachdem die Goldnachfrage 2020 Corona-bedingt einen Dämpfer erlitten hatte, zieht sie wieder äußerst dynamisch an.

‚AISC‘-Kosten – der Hebel bei einem Goldproduzenten-Investment!

Man könnte jetzt also Gold in sein Depot aufnehmen oder bestehende Positionen aufstocken. Die Chancen, damit gut zu fahren, stehen in dieser Gesamtsituation günstig. Wir empfehlen aber die Gelegenheit zu nutzen, um aus einem solchen Investment mehr zu machen, indem man nicht in Gold selbst, sondern in die Goldminen – und dabei in die besten bzw. aussichtsreichsten – investieret.

Das entscheidende Stichwort zu Goldminen lautet ‚All-In Sustaining Costs‘ (‚AISC‘-Kosten). Das ist die Summe, die es einen Goldproduzenten kostet, eine Feinunze Gold zu fördern. Im ersten Quartal 2023 lagen die ‚AISC‘-Kosten durchschnittlich bei 1.358,- US-Dollar pro Unze. Was bedeutet das für die Gewinne der Goldminen-Unternehmen?

Nehmen wir, um das zu verdeutlichen, einen Preis von glatten 2.000,- US-Dollar an, den eine Feinunze Gold an der Börse kosten würde. Steigt der Goldpreis um 100,- US-Dollar, würde das für einen Anleger, der direkt in Gold investiert hat, einen Gewinn von 5,0 Prozent ausmachen.

Für die Goldminen errechnet sich der Gewinn beim Anstieg des Goldpreises aber nicht ab null, sondern ab ihren Produktionskosten. Bei 2.000,- US-Dollar für eine Unze Gold läge der Gewinn durchschnittlich bei 642,- US-Dollar. Steigt Gold auf 2.100,- US-Dollar liegt der Unternehmens-Profit nicht bei nur 5 Prozent sondern 15,5 Prozent! Und mindestens dieser Hebel greift auch bei Calibre Mining (WKN: A2N8JP). Denn…

Grandiose Goldproduktion befeuert Rekord-Rallye!

Mit einer Goldproduktion von sensationellen 283.494 Unzen im vergangenen Jahr 2023 übertrifft Calibre Mining (WKN: A2N8JP) nicht nur seine prognostizierte Jahresproduktion, sondern übertrumpft diese sogar spektakulär. Denn mit diesem Ergebnis katapultiert Calibre seine Produktion weit über die ursprüngliche ‚Guidance‘ von 250.000 bis 275.000 Unzen hinaus und schafft mit 75.482 Unzen Gold in Q4-2023, ganz nebenbei, die fünfte Rekord-Quartalsproduktion in Folge!

Die Treiber hinter dieser Rekordproduktionsrakete sind Calibres nicaraguanische 1A-Assets, wo im Gesamtjahr 2023 satte 242.109 Unzen Gold (64.963 Unzen im 4. Quartal) hergestellt wurden, während die ergiebige ‚Pan‘-Mine inmitten des hochgradigen ‚Battle-Mountain – Eureka‘-Gold-Trends in Nevada, USA, grandiose 41.385 Unzen Gold (10.519 Unzen in Q4) zu Calibre Minings (WKN: A2N8JP)-Rekordrallye beisteuern konnte.

Entsprechend (und realistisch) hoch setzt der dynamische kanadische Goldmarkt-Player die Latte für das noch junge, laufende Jahr. Unterm Strich sollen in 2024 insgesamt zwischen 275.000 und 300.000 Unzen Goldproduziert und verkauft werden, zu niedrigen ‚All-In‘-Kosten von zwischen 1.275,- USD und 1.375,- USD pro Gold-Unze und günstigen konsolidierten Total Cash Kosten von zwischen 1.075,- USD und 1.175,- USD je Unze.

Fantastische 52 % mehr Cash - Calibre ist auch finanziell mit Vollgas unterwegs!

Im November des vergangenen Jahres hatte Calibre satte 40 Mio. CAD für die Übernahme von Marathon Gold auf den Tisch geblättert und sich damit direkt in die Königsklasse der Goldproduzenten katapultiert. Trotz dieser Investition konnte Calibre Mining (WKN: A2N8JP) in 2023 bombastische Barmittel in Höhe von sensationellen 86 Mio. USD vermelden, was einem unglaublichen Anstieg von sage und schreibe 52 % gegenüber 2022 entspricht.

Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang der formidablen Finanzen auch der Aktienrückkauf von Mitte Oktober 2023, bei dem Calibre bekannt gab, in den darauffolgenden 12 Monaten bis zu 33.159.091 bestimmter ausstehender Aktien zurückzukaufen, also etwa 10 % der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien. Diese ‚Normal Course Issuer Bid‘ (‚NCIB‘) war allein schon deshalb ein saustarkes Wachstumssignal, weil Calibres (WKN: A2N8JP) herausragende Cash-Ausstattung diesen Rückkauf problemlos erlaubt hat.

Kein Zweifel also, dass die Zahlen-Ziele für 2024 mit Wachstumskapital von zwischen 45 und 55 Mio. USD und Explorationskosten in Höhe von zwischen 25 and 30 Mio. USD diese unwiderstehliche Dynamik widerspiegeln.

Auch in Sachen Exploration weiter auf der Erfolgsspur!

Exzellente Explorations-Volltreffer landete Calibre (WKN: A2N8JP) letztes Jahr unter anderem im neuen Zielgebiet ‚Volcan‘, das gerade einmal fünf Kilometer von der ‚Libertad‘- Mühle entfernt liegt. Hier konnten unter anderem herausragende 9,65 g/t Gold (Au) über 2,10 m ebenso wie 2,0 g/t Au über 6,90 m zutage gefördert werden. Insgesamt, so die erste Mineralressourcenschätzung dieses hochgradigen Gebiets, sitzt ‚Volcan‘ auf grandiosen 508.000 Tonnen ‚angezeigte‘-Mineralressourcen mit durchschnittlich 1,83 g/t Gold für 30.000 Unzen Gold, sowie auf 1.788.000 Tonnen ‚abgeleitete‘-Mineralressourcen mit durchschnittlich 2,28 g/t für 131.000 Unzen Gold.

Ähnlich sensationell war im letzten Jahr die Entdeckung einer potenziellen hochgradigen Goldquelle rund 100 m unterhalb der Untertagemine ‚Jabali‘ auf dem ‚High-Performance‘-Projekt ‚La Libertad‘. Von dort konnte Calibre im Rahmen seines 2023er-Ressourcenerweiterungsprogramms gehaltvolle Volltreffer von unter anderem herausragenden 10,80 g/t Au über 14,3 m, einschließlich erstklassiger 26,72 g/t Au über 4,5 m oder auch 18,84 g/t Au über 3,1 m inklusive 31,30 g/t Au über 1,8 m vermelden.

Fazit: Weiteres Wachstum als feste Konstante!

Calibre Minings (WKN: A2N8JP) Präsident und CEO Darren Hall sieht sowohl im grandiosen Produktionsplus wie auch in den formidablen Finanzen und exzellenten Explorationserfolgen des vergangenen Jahres 2023, nicht nur eine Bestätigung des einzigartigen Potenzials seines Unternehmens, sondern ebenso einen „Auftrag“ für weiteres dynamisches Wachstum. Dies wird unter anderem generiert, durch den Abschluss des Ausbaus von Marathons ‚Valentine‘-Goldprojekt in Zentral-Neufundland und Labrador wodurch der Weg hin zu einem führenden, auf Amerika fokussierten, mittelgroßen margen- und wachstumsstarken Goldproduzenten geebnet ist.

Eine gesunde Bilanz und ein starker operativer Cashflow werden Calibre auf diesem erfolgreichen Weg begleiten, flankiert von einem kontinuierlichen Fluss an spannenden und hochgradigen, künftigen Explorationen in Neufundland und Labrador, Nevada und Nicaragua.

Dabei wird das Unternehmen auch weiterhin den verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau im gesamten Betrieb integrieren. Mit der Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2022 und dem Beitritt zur Mining Association of Canada hat Calibre (WKN: A2N8JP) im letzten Jahr genau dieses nachhaltige Engagement eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Kurz zusammengefasst könnte man sagen, das Unternehmen passt und das Goldumfeld passt auch. Bei Calibre ist ein schöner Hebel aufgrund seiner niedrigen Produktionskosten gegeben, weshalb dieses Investment seinen Investoren noch viel Freude bereiten sollte. Und wenn das Unternehmen in größerem Stil eigene Aktien zurückkauft, ist das ein unzerstörbarer Vertrauensbeweis.

