Goldman Sachs zahlt 4,00%

Die Investmentbank Goldman Sachs emittiert eine 7-jährige Anleihe (WKN A3K9K0 ) mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro.Für die Anleihe werden bis zur Fälligkeit am 21.09.2029 Zinsen in Höhe von 4,00% p.a. bezahlt, erstmalig am 21.09.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Fitch vergibt ein A Rating für die Investmentbank. Goldman Sachs kann die Anleihe vorzeitig kündigen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.