Goldman Sachs – Hält diese Unterstützung?

Die US-Notenbank FED hat am Mittwoch den Leitzins überraschend stark angehoben, in einer ersten Reaktion gingen die Aktienmärkte auf Tauchstation. Allerdings gibt es auch noch Werte, die auf äußerst starken Unterstützungen aufliegen und von dort aus zuletzt zur Oberseite abgeprallt sind. Hierzu zählt beispielsweise über das Wertpapier von

Im Zeitraum von März 2020 bis November letzten Jahres lief es für Goldmann Sachs wie am Schnürchen gezogen aufwärts, hierbei konnten die Vorgängerhochs um 275,31 US-Dollar mit Leichtigkeit überwunden werden und führten das Papier geradewegs auf 426,16 US-Dollar hoch. In diesem Bereich setzte eine kleinere Schwächephase ein, die jedoch in eine ausgeprägte Konsolidierung mündete und Abschläge auf das markante Unterstützungsniveau um 275,31 US-Dollar hervorgebracht hatte. Dieser Bereich sorgte zuletzt zwar für einen kleinen Hüpfer auf der Oberseite, könnte aber auch auf Sicht der nächsten Wochen weiteres Aufwärtspotenzial hervorbringen.

Technische Gegenreaktion

Auf dem europäischen Aktienmarkt sind am Donnerstag deutliche Abschläge zu verzeichnen, diese sollten auch auf dem US-Markt im heutigen Handelsverlauf zwingend erwartet werden. Das Goldman-Sachs-Papier liegt allerdings zugleich auf einer äußerst starken Unterstützung auf und könnte von hieraus seine kurzzeitig gestarteten Gewinne an den 50-Tage-Durchschnitt bei 315,64 US-Dollar ausbauen, sofern die Kursmarke von mindestens 300,00 US-Dollar überwunden werden. Erweiterte Ziele darüber könnten bei 329,72 und im Bereich von 333,35 US-Dollar liegen. Ein Bruch der Horizontalunterstützung von 275,31 US-Dollar würde unweigerlich zu einem Verkaufssignal zur nächstgrößeren Unterstützung um 249,35 US-Dollar führen. Zu schnell sollte man jedoch auch nicht handeln, erst ein sich anbahnender Tagesschlusskurs dürfte größere Aussagekraft entfalten.

Widerstände: 294,48; 300,00; 309,98; 315,64; 321,84; 325,21 US-Dollar

Unterstützungen: 284,17; 281,30; 278,32; 275,31; 270,62; 263,93 US-Dollar

