Goldman Sachs: Gold ist nützlicher als Bitcoin

Den Analysten von Goldman Sachs zufolge ist Gold als Portfoliodiversifizierung nützlicher als Bitcoin. Langfristig, glauben die Experten zudem, wird das Edelmetall die Kryptowährung darüber hinaus outperformen.





Bitcoin; Quelle: Depositphotos



Wie Goldman Sachs erläutert, sei das gelbe Metall, das über reale Nachfragetreiber verfüge, nicht in dem Maße von verschärften finanziellen Bedingungen betroffen wie der Bitcoin. Die Analysten weisen darauf hin, dass Gold über klare, nicht spekulative Anwendungen verfüge, während die Kryptowährung in dieser Hinsicht noch auf der Suche sei.



Während Bitcoin am Markt wie eine riskante, wachstumsstarke Technologieaktie behandelt werde, so die Goldmänner weiter, werde Gold als Absicherung gegen eine Dollarabwertung und die Inflation verstanden. Die größte Kryptowährung der Welt hingegen sei noch eine „Lösung auf der Suche nach einem Problem“ bzw. das Potenzial des Bitcoin liege in möglichen, zukünftigen Anwendungen, so Goldman Sachs.



Die Verwendung des Bitcoin sei stark gestiegen, als Investoren sich für dezentralisierte Währungen zu interessieren begannen, doch verschärfte finanzielle Bedingungen würden nicht für die Kryptowährung arbeiten. Darüber hinaus sei die Volatilität der elektronischen Währung durch systemische Bedenken verstärkt worden, da mehrere große Branchen-Player Insolvenz hätten anmelden müssen, darunter die Kryptowährungsbörse FTX und der Hedge-Fonds Three Arrows Capital, so die Analysten weiter.



Während der Bitcoin zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres rund 60% an Wert verloren, während der Goldpreis mehr oder weniger unverändert notiert. Nach Ansicht von Goldman Sachs wird das Edelmetall in Zukunft von einer erhöhten Makrovolatilität profitieren und von der Notwendigkeit, aus Aktien heraus zu diversifizieren. Zudem werde eine geringere Liquidität Gold weniger belasten als den Bitcoin, hieß es weiter. Die Experten sehen als Nachfragetreiber für Gold die physische Nachfrage, Zentralbankkäufe, die dieses Jahr bereits auf Rekordniveau liegen, Goldkäufe zur Risikoabsicherung und industrielle Anwendungen.





