Goldman Sachs: Breakout-Setup im Bankensektor!

Sektorrotation hin zu Bank-Aktien?

Goldman Sachs (GS) – ISIN US38141G1040

Rückblick

Die Goldman-Sachs-Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 9.5 Prozent zu. Oberhalb der Kurslücke vom 13. auf 14. Dezember formiert sie eine Seitwärtsrange, von der aus sie eine mögliche Sektorrotation zugunsten der Bank-Aktien für einen Breakout nutzen könnte. Die Widerstandslinie hat ihre frühesten Kontaktpunkte im Herbst 2022. Ideal für einen Long Trade wäre die Tatsache, dass sich auf dem Weg zum Allzeithoch vom April 2021 keine nennenwerten Widerstände befinden.

Goldman-Sachs-Aktie: Chart vom 30.01.2024, Kürzel: GS, Kurs: 386.87 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem Breakout könnte das Wertpapier wieder bis zum Allzeithoch durchstarten.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einem unerwarteten Kursverfall sollten wir erst einmal abwarten, bis sich neue Setup-Konstellationen im Chart zeigen.

Meinung

Im letzten Quartal des Geschäftsjahres zeigte sich bei Goldman Sachs eine signifikante Erholung in ausgewählten Segmenten. Obschon der Nettozinsüberschuss um etwa ein Drittel nachließ und ebenso die Ertragslage im Investmentbanking und im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe rückläufig war, konnten Zugewinne insbesondere im Asset Management und im Aktiengeschäft festgestellt werden. Die Umsätze im Aktiensegment wuchsen um 25 Prozent und erreichten einen Wert von 2.6 Milliarden USD. Parallel dazu erzielte die Vermögensverwaltung die höchsten Quartalserträge seit zwei Jahren, was die Bedeutung dieses Sektors für das Gesamtunternehmen unterstreicht. Trotz dieser positiven Entwicklungen musste Goldman Sachs jedoch das Quartalsergebnis aufgrund außergewöhnlicher Belastungen, die durch den Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank entstanden sind, korrigieren. Diese hatten einen nachträglichen Einfluss auf die Gewinnrechnung des vierten Quartals. Nichtsdestotrotz hebt sich das Geschäftsergebnis durch die robuste Performance in den Kernbereichen hervor.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 126.16 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 949,3 Mio. USD

Meine Meinung zu Goldman Sachs ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GS.

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/trotz-hoher-kosten-goldman-sachs-aktie-an-der-nyse-in-gruen-goldman-sachs-beim-gewinn-ueber-erwartungen-13179947

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Veröffentlichungsdatum: 31.01.2024

Veröffentlichungsdatum: 31.01.2024

