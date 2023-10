Goldman Sachs - Bärische Flagge aufgelöst

In der abgelaufenen Handelswoche hat die US-Berichtssaison standesgemäß mit Bankentiteln begonnen, insgesamt kann ein positives Fazit aus den Quartalszahlen gezogen werden. Dennoch blicken Investoren offenbar pessimistisch in die Zukunft und lassen Wertpapiere von Banken links liegen, wie beispielshalber die Aktie von Goldman Sachs. Aktuell bahnt sich ein größeres Verkaufssignal nach der Schwächephase der letzten Wochen an.

Ausgehend von den Verlaufstiefs aus März 2020 konnte die Goldman Sachs-Aktie auf insgesamt 426,16 US-Dollar beziehungsweise um 226 Prozent zulegen und damit frische Rekorde markieren. Doch die Aufwärtsdynamik hat relativ schnell binnen weniger Wochen nachgelassen, seit November 2021 hat sich indes ein regulärer Abwärtstrend und damit eine größere Konsolidierung eingestellt. Nach einem Rückfall auf 278,15 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres ging es zeitweise auf 389,58 US-Dollar bis November rauf, die Kursentwicklung war aber stets von einer bärischen Flagge unter der Annahme einer 1-2-3-Konsolidierung geprägt. Nun wurde der vorherige Aufwärtstrend aufgelöst, womit frische Jahrestiefs zu erwarten sind.

Wochenschluss naht

Die Auflösung der bärischen Flagge und Rückfall unter den 200-Wochen-Durchschnitt dürfte das Schicksal der Goldman Sachs-Aktie für die nächste Zeit besiegelt haben, bereits in dieser Woche sind neuerliche Jahrestiefs markiert worden, allerdings dürften Abschläge auf 250,46 US-Dollar in den nächsten Wochen nicht ausbleiben und würden sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Nach Abschluss der 1-2-3-Konsolidierung könnte anschließend eine mehrere Wochen anhaltende Erholung beginnen. Auf der Oberseite müsste dagegen mindestens ein Niveau von 362,00 US-Dollar zurückerobert werden, damit noch einmal die Chance auf einen Rücklauf an die Rekordstände bei 426,16 US-Dollar aus ende 2021 einkehrt.

Widerstände: 303,48; 310,23; 318,56; 329,29; 338,45; 346,19 US-Dollar

Unterstützungen: 295,23; 288,62; 283,62; 278,15; 275,31; 267,00 US-Dollar

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Goldman Sachs-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Hebel

Letzter Bewertungstag

Goldman Sachs

HB6H42

4,94

248,922515

16,91

5,77

Open End

Goldman Sachs

HB5AS1

2,71

272,578978

8,99

10,56

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Hebel

Letzter Bewertungstag

Goldman Sachs

HC8RW6

4,65

347,645881

16,04

6,09

Open End

Goldman Sachs

HC9QEU

2,05

320,172275

6,78

13,62

Open End



Turbo Bull Open End Optionsschein auf Goldman Sachs für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieTurbo Bear Open End Optionsschein auf Goldman Sachs für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

