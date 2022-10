Goldinvestments sorgen für Sicherheit

Gold bleibt immer wertvoll. Bereits seit der Antike wird es hochgeschätzt

Der Goldwert wird immer bleiben, daher ist es eine sinnvolle Anlage, besonders für Investoren, die sich gegen einen Währungscrash schützen wollen. In Finanz- und Immobilienkrisen kann der Goldpreis in der Regel satte Kursgewinne für sich verbuchen. Zudem gilt Gold weltweit als das älteste Zahlungsmittel. Gold an sich wirft zwar keine laufenden Erträge ab, aber es dient als Beimischung zur Aufwertung des Anlageportfolios. Goldaktien bieten einen Hebel auf den Goldpreis, werfen oft Dividenden ab. Im Depot reduzieren Goldaktien meistens die üblichen Schwankungen, denen ein Depot ausgesetzt ist.





Analysten gehen derzeit davon aus, dass der starke US-Dollar, der gerade auf den Goldpreis drückt, nächstes Jahr schwächer werden wird. Denn nach dem ersten Quartal 2023 sollten die Zinserhöhungen der Fed ein Ende finden. Für Ende 2023 wird mit Zinserhöhungen seitens der Fed gerechnet. Nimmt man noch die noch lange negativ bleibenden Realzinsen hinzu, dann sollte die Attraktivität von Goldinvestments nächstes Jahr ansteigen. Wichtig dabei ist die Rolle Chinas, denn das Land bleibt der bedeutendste Wachstumsmotor der globalen Wirtschaftsentwicklung. Selbst eine sich dort etwas abschwächende Konjunktur zeigt noch Wachstum und für China besteht keine Rezessionsgefahr, anders als für Europa. Aktuell bekommen Gold und Silber noch die Politik der US-Notenbank zu spüren. Dies erklärt auch die Höhe des Goldpreises in US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen. Ändert sich die Haltung der Fed, dann steigen die realen US-Dollarsätze nicht mehr und der Goldpreis könnte wieder den Weg nach oben antreten. Dann ist man am besten bereits investiert, etwa in Maple Gold Mines oder Caledonia Mining. Maple Gold Mines kümmert sich zusammen mit dem Partner Agnico Eagle Mines um zwei aussichtsreiche Goldprojekte im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec. Caledonia Mining ist seit Jahren erfolgreicher Produzent in Simbabwe mit seiner Blanket-Goldmine. In den ersten neun Monaten 2022 wurden fast 60.000 Unzen Gold produziert, damit 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.





