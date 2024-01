Goldgedeckte ETFs gehören zum Goldmarkt

Institutionelle und private Anleger nutzen goldgedeckte ETFs und ähnliche Produkte

Zuflüsse oder Abflüsse spiegeln im Gold-ETF-Bereich die Meinungen der Teilnehmer wider. 2023 kam es zu Verlusten, auch im Dezember 2023.Verluste gab es vor allem in Europa, Nordamerika und weitere Regionen verzeichneten Zuflüsse in die globalen Gold-ETFs. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt einzig in Asien Zuflüsse. Bei den asiatischen Fonds war der Dezember der neunte Monat in Folge, wo es Zuflüsse gab. Angeführt wurde diese Entwicklung von China, gefolgt von Japan. Auch in diesen beiden Ländern existieren wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten. In der Türkei, arg gebeutelt von einer immens hohen Inflation, verzeichneten die Zuflüsse den höchsten Wert seit sieben Monaten. Zum einen spielt Gold in der Türkei eine besondere Rolle und zum anderen hat die Inflation fast zu einem Goldrausch geführt. Gold als wertstabile Anlage konnte bei der türkischen Gesellschaft also besonders gut punkten.

2023 war das dritte Jahr in Folge, in dem es zu Abflüssen kam. Die Gesamtbestände verringerten sich also, aber aufgrund des hohen Goldpreises ging das gesamte verwaltete Vermögen um sechs Prozent nach oben. In Nordamerika sorgten der November und der Dezember für Zuflüsse in die Fonds. Ein rekordhoher Goldpreis im Dezember und anhaltende geopolitische Krisen machten Gold attraktiv. Anleger wandten sich vermehrt dem Edelmetall zu. Alles in allem sind es Krisen und hohe Inflationswerte, die die Attraktivität des Goldes steigern. Anleger vertrauen auf die Werterhaltungsfunktion des Edelmetalls. Wer ebenso denkt und auf die positiven Folgen der erwarteten Zinssenkungen durch die Fed auf Gold setzt, sollte sich auch mit Werten von Goldgesellschaften auseinandersetzen. Mit der den Royalty-Unternehmen innewohnenden Diversifizierung glänzen zum Beispiel Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty. Osisko Gold Royalties verfügt über mehr als 180 Edelmetallabnahmen und Lizenzgebühren. Die Einnahmen daraus erreichten 2023 einen Rekordwert. Gold Royalty arbeitet ebenfalls sehr erfolgreich, ausgestattet mit einem sehr großen Portfolio von Goldunternehmen in Nord- und Südamerika.

Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/) und Gold Royalty (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/).

