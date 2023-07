Goldfunde sind immer wieder spektakulär

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Manchmal wird ein Schatz aus alten Goldmünzen gefunden, wie kürzlich in Kentucky, manchmal sind es Goldnuggets

Goldfunde sind immer eine faszinierende Angelegenheit. Mehr als 700 seltene Golddollars fand ein Mann aus Kentucky vor kurzem, vergraben auf seiner Farm in einem Maisfeld. Sie stammen aus der Zeit des Bürgerkriegs und dabei sind zum Beispiel achtzehn 20-Dollar-Gold-Liberty-Münzen, wobei eine allein einen sechsstelligen Betrag wert ist. Die Münzen, wohl im amerikanischen Bürgerkrieg versteckt, sind zudem in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand. Aber nicht nur alte Goldmünzen faszinieren, sondern auch große Goldnuggets, die gefunden wurden. Nuggets besitzen sehr hohe Reinheitsgrade. Vor allem in Australien gefundene Nuggets punkten mit einem Reinheitsgrad von 95 Prozent oder mehr. Das größte Nugget, das je gefunden wurde (im Jahr 1869), wog 72 Kilogramm, stammt aus Australien und ihm wurde der Name Welcome Stranger verliehen. Es wurde in drei Teile zerlegt und eingeschmolzen. Ein deutscher Bergbauunternehmer fand drei Jahre später das Holtermann-Nugget, 290 Kilogramm schwer, im australischen New South Wales. Der Feingoldgehalt betrug rund 57 Kilogramm. Im Grunde war es kein Nugget, sondern ein Goldquarzbrocken mit sehr hohem Goldgehalt. Ein in Deutschland gefundenes Nugget, das Schwerste, brachte 10,2 Kilogramm auf die Waage. Mehrere aufsehenerregende Nuggets wurden zur Zeit des brasilianischen Goldrausches in den 1980er Jahren entdeckt. Dies war beispielsweise der Canaã 5 Nugget mit 18,3 Kilogramm. Dieses Nugget wurde nicht eingeschmolzen und ist noch heute in der brasilianischen Zentralbank ausgestellt. Gold suchen Gesellschaften wie Skeena Resources oder Sierra Madre Gold and Silver. Skeena Resources erweckt die früher produzierende Gold-Silber-Liegenschaft Eskay Creek wieder zum Leben. Sie liegt im Goldenen Dreieck von British Columbia, eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Auch Sierra Madre Gold and Silver belebt eine ehemals produzierende Mine in Mexiko wieder und verfügt über zwei weitere hochgradige Gold- und Silberprojekte, ebenfalls in Mexiko.

