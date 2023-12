Goldexploration: Bohrprogramm Highlights November 2023: Ascot Resources, Southern Cross Gold, Alpha Exploration, Torex Gold, Red5

Im November bohrten hunderte Explorer weltweit nach Gold. Manche gingen leer aus, manche entdeckten neue Vorkommen, andere konnten bestehende Lagerstätten erweitern. Wir haben zahlreiche Explorationsprogramme aus dem vergangenen Monat ausgewertet und stellen fünf Bohrprogramm-Highlights vor.

Ascot Resources bei Premier: 98,84 g/t Au über 6,84 m

Ascot Resources (WKN: 906170, ISIN: CA04364G1063) meldete am 03. November vielversprechende Bohrergebnisse für das Premier Goldprojekt 25 Kilometer entfernt von Stewart im produktiven Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia. Berichtet wurde über die dritte Charge der Untersuchungsergebnisse des Explorationsbohrprogramms 2023 im Bereich Big Missouri.

Die Bohrprogramm Highlights:

98,84 g/t Au auf 6,48 m aus einer Tiefe von 51,5 m in Bohrloch P23-2490, einschließlich 691,50 g/t Au auf 0,90 m

22,30 g/t Au auf 9,72 m aus einer Tiefe von 58,3 m in Bohrloch P23-2484, einschließlich 98,10 g/t Au auf 1,91 m

17,72 g/t Au auf 5,65 m aus einer Tiefe von 21,4 m in Loch P23-2494, einschließlich 31,90 g/t Au auf 1,60 m

Derek White, President und CEO von Ascot kommentierte den hochgradigsten Bohrabschnitt in der Unternehmensgeschichte: "Insbesondere der 692-Gramm-pro-Tonne-Abschnitt aus Bohrloch P23-2490 befindet sich in einem Gebiet, das derzeit für den Abbau im nächsten Jahr vorgesehen ist. Wir sind daher bestrebt, dieses Material frühzeitig in der Lebensdauer der Mine abzubauen.

Das Premier Goldprojekt erstreckt sich über 8.133 Hektar mit den drei Hauptlagerstätten Premier, Silver Coin und Big Missouri, die alle über historische Bergbauaktivitäten und einen Untertagezugang verfügen. Darüber hinaus gibt es im Norden die beiden kleineren Ressourcengebiete Martha Ellen und Dilworth.

Southern Cross Gold: 62,7 g/t Au bei Sunday Creek

Southern Cross Gold (WKN: A3DKX9, ISIN: AU0000215642) informierte am 08. November über "Bonanza-Gehalte" bei Bohrungen innerhalb der RS50-Ader bei Sunday Creek. Von besonderem Interesse war dabei Bohrloch SDDSC091 mit 20 m @ 62,7 g/t Au. Die detaillierten Ergebnisse des Bohrlochs:

@ 63,6 g/t AuEq (62,7 g/t Au, 0,5 % Sb) auf 430,0 m, einschließlich:

o 0,4 m @ 955,6 g/t AuEq (950,0 g/t Au, 3,6 % Sb) auf 438,4 m, und

o 0,5 m @ 1.497,4 g/t AuEq (1.490,0 g/t Au, 4,7 % Sb) auf 438,8 m, und

o 0,6 m @ 66,5 g/t AuEq (65,4 g/t Au, 0,7 % Sb) auf 439,6 m

Michael Hudson, Managing Director von Southern Cross Gold sprach von einem "erneut hervorragenden Ergebnis". "Das Bohrloch war insofern von Bedeutung, als es von Nordosten nach Südwesten gebohrt wurde, um allein den Adersatz RS50 anzupeilen".

Das Projekt Sunday Creek ist eine oberflächliche orogene (oder epizonale) Lagerstätte im Fosterville-Stil etwa 60 km nördlich von Melbourne. Zwischen 1880 und 1920 wurden hier 41.000 oz Gold mit einem angegebenen Goldgehalt von 33 g/t abgebaut. Bohrungen in den Jahren 1990-2000 konzentrierten sich auf oberflächennahe, zuvor abgebaute Tagebaue.

Zwischen Mai 2022 und Juli 2023 bohrte SXG 40 Bohrlöcher über 13.949 m, die 15 einzelne Abschnitte mit mehr als 50 AuEq g/t x m (AuEq g/t x Breite in m) und 11 einzelne Abschnitte mit mehr als 100 AuEq g/t x m ergaben.

Alpha Exploration: 53,39 g/t Au bei Kerkasha

Alpha Exploration (TSXV: ALEX, WKN: A3DLBX, ISIN: VGG3198S1074, Ticker: ALXPF) berichtete am 14. November über die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms auf im Zielgebiet Aburna auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 771 km² großen Projekt Kerkasha im Süden Eritreas.

Die neuesten Ergebnisse stammen aus 33 Bohrlöchern über 5.565 m, die in vier von sechs als vorrangig klassifizierten Zielen gebohrt wurden. Zweck des Bohrprogramms war ein besseres Verständnis für die Kontrolle der Mineralisierung in den Gebieten zu gewinnen – u.a. durch eine Reihe von Erkundungslöchern mit einem großen Step-Out ausgehend von der bekannten Goldmineralisierung.

Die Bohrprogramm Highlights:

9 Meter mit durchschnittlich 5,99 g/t Gold im Bohrloch ABR078 (Gebiet Northeast)

9 Meter mit durchschnittlich 10,00 g/t Gold aus Bohrloch ABR092 (Gebiet Nordost)

3 Meter mit durchschnittlich 53,39 g/t Gold aus Bohrloch ABD008 (Gebiet Nordost), darunter 1m mit 158 g/t Au

Michael Hopley, Präsident & CEO von Alpha zufolge ist das Zielgebiet Aburna so groß, dass sich die Exploration auf die vielversprechendsten Ziele konzentrieren muss. Die Bohrungen hätten das nordöstliche Gebiet als eines der vielversprechendsten Ziele etabliert, ein weiteres Bohrprogramm für das Projekt solle bald folgen.

Torex Gold bei El Limon Guajes: 44,94 g/t AuEq

Torex Gold (WKN: A2AMAJ, ISIN: CA8910546032) veröffentlichte am 16. November ein Update zum laufenden Bohrprogramm des Unternehmens bei El Limon Guajes.

Die Infill-Bohrungen lieferten demnach weiterhin Ergebnisse, die eine Hochstufung der abgeleiteten Ressourcen in die angezeigte Kategorie unterstützen.

Hohe Gehalte wurden unter anderem im El Limon Sur Trend gefunden. Ein wichtiges Ergebnis hier: LS-293 ergab 20,74 Gramm g/t AuEq auf 4,6 Metern m und bestätigt die Kontinuität und Ausdehnung der hochgradigen Goldmineralisierung bei El Limón Sur Deep über weitere 100 m in der Tiefe.

Weitere Bohrprogramm Highlights:

44,93 g/t AuEq auf 8,2 m in LS-152

28,50 g/t AuEq auf 4,5 m in LS-149

14,45 g/t AuEq auf 14,0 m in LS-234

11,38 g/t AuEq auf 12,4 m in LS-272

11,37 g/t AuEq auf 10,5 m in LS-276

Jody Kuzenko, President & CEO von Torex, kommentierte: "Mit dem zunehmenden Verständnis der strukturellen Gegebenheiten wächst auch unsere Zuversicht, dass wir in der Lage sein werden, weiterhin Reserven und Ressourcen zu ersetzen und die gesamte Mineralienausstattung des ELG-Clusters erheblich zu erweitern".

Der Minenkomplex El Limón Guajes (ELG) umfasst die Tagebaue El Limón, Guajes und El Limón Sur und die Untertagemine El Limón Guajes (einschließlich der Zonen Sub-Sill, El Limón Deep, Sub-Sill South und El Limón Sur Deep). Die Explorationsstrategie für ELG Underground zielt auf die Erweiterung der Ressourcen sowie auf die Verlängerung und Optimierung der Lebensdauer bis über das Jahr 2026 hinaus ab.

Red5: 30,7 g/t Au bei Darlot

Red5 Resources (WKN: A0DNNW, ISIN: AU000000RED3) veröffentlichte am 13. November ein Update zum Bohrprogramm zu den Untertage-Gehaltskontroll- und Ressourcenerweiterungsbohrungen in der Goldmine Darlot.

Die Bohrprogramm Highlights:

1,8 m mit 15,0 g/t aus 128,6 m (CAD0825)

2,4 m mit 12,5 g/t aus 129,6 m (CAD0826)

4,6 m mit 30,7 g/t aus 61,8 m, einschließlich

0,43m mit 322g/t (CAD0827)

9,9m mit 3,0g/t aus 117,5m (CAD0834)

12,6 m mit 7,2 g/t aus 82,5 m (CAD0851)

3,9 m mit 5,1 g/t aus 111,4 m (CAD0856)

3,8 m mit 7,4 g/t aus 67,0 m (CAD0859)

3,8m mit 4,7g/t aus 130,08m (CAD0781)

4,4m mit 16g/t aus 56,4m (GC4500)

2,7 m mit 6,9 g/t aus 346,7 m (GC4505)

Red5 Managing Director Mark Williams kommentierte: "Unsere laufenden Bohrprogramme zur Erschließung von Ressourcen und Reserven erhöhen das Vertrauen in den Minenplan für das GJ24, während wir gleichzeitig die Unsicherheiten für den Minenplan für das GJ25 und GJ26 reduzieren konnten."

Die Darlot-Goldmine befindet sich rund 900 km nordöstlich von Perth in der Region Eastern Goldfields in Westaustralien. Die Mine feierte im November 2018 ihr 30-jähriges Jubiläum in der Goldproduktion und konnte zu diesem Zeitpunkt eine Gesamtproduktion von 17,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,8 g/t Au für 2,8 Millionen Unzen Gold vorweisen. Der Abbau in Darlot belief sich im GJ23 auf insgesamt 702.270 t mit 2,49 g/t für 56.105 Unzen.

