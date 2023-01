Goldener Start ins neue Jahr

Über die Jahre gesehen, nämlich seit 2001, ist der Goldstart 2023 auf dem achten Platz

Sieht gut aus, wobei es auch Jahre gab, in denen auf einen guten Start des Goldpreises es ziemlich nach unten ging, so etwa in 2014 oder 2015. Der Start sagt also nicht unbedingt etwas darüber aus, welchen Preis die Unze Gold am Ende des Jahres haben wird. Dennoch gehen die meisten Analysten davon aus, dass 2023 ein gutes Jahr für Gold und auch für Silber werden wird. Aktuell notierte der Preis des Edelmetalls bei 1.871 US-Dollar je Unze nur rund zehn Prozent unter dem Allzeithoch. Auf jeden Fall war Goldpreis zu Beginn des neuen Jahres eine erfreuliche Sache. Auch ist er über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gestiegen. Vergleicht man den Goldpreis Anfang 2023 mit der Entwicklung von Anleihen, Kupfer, S&P-Index, US-Dollar, Silber und Öl, so befindet sich das Gold auf dem dritten Platz. Besser starteten nur die Anleihen und das Kupfer.

Aus charttechnischer Sicht sind die jüngsten Höchststände bei 1.824 und 1.791 US-Dollar je Unze technische Unterstützungsniveaus. Der Goldpreis hat das Jahr 2022 in etwa so beendet wie angefangen. Silber dagegen hat um knapp drei Prozent zugelegt. Dies alles geschah in einem Jahr, in dem ein historischer Straffungszyklus der Fed mit dem schnellsten Zinserhöhungstempo seit den 80er Jahren lag. Diesem Gegenwind konnte der Goldpreis also ebenso wie der Silber- oder Platinpreis deutlich widerstehen. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die nicht übersehen werden sollte. Mit der Erwartung, dass die Zinsen in der zweiten Jahreshälfte 2023 sinken werden, steigt auch die Erwartung für eine gute preisliche Entwicklung des Goldpreises. Mit Royalty-Unternehmen wie Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties können Anleger mit der den Unternehmen eigenen Diversifizierung auf Gold setzen. Gold Royalty hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Vor allem Nord- und Südamerika stehen im Blickpunkt. Osisko Gold Royalties besitzt mehr als 165 Edelmetallabnahmen und Lizenzgebühren. Auch für dieses Royalty-Unternehmen war das letzte Geschäftsjahr ein voller Erfolg.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/) und Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.