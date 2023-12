Goldene Aussichten?

Die deutsche Wirtschaft gibt nach, aber der DAX gibt nicht auf. Im Gegenteil, denn auch der DAX hat geliefert. Gestern markierte er ein neues Allzeithoch, und heute gleich noch eines. Wie passt das zusammen? Perfekt passt es. Denn mindestens zwei Effekte überschneiden sich: Zum einen ist da die Jahresendrally als saisonales Muster. In diese Phase fallen laut langjähriger Statistik die größten Gewinne des Börsenjahres. Eng damit verwandt, und vermutlich sogar eine der Ursachen, ist das sogenannte Window-Dressing. Professionelle Kapitalanleger wollen zum Jahresende Gewinneraktien mit ordentlicher Gewichtung in ihren Kundenportfolios ausweisen. Sie konzentrieren sich also auf jene Titel, die ohnehin schon gut gelaufen sind, geben bis zum Bilanzstichtag keine Stücke mehr aus der Hand und kaufen sogar noch zusätzlich ein.



In dem Maße, wie die Volkswirtschaften des Westens durch die Belastung der Hochzinspolitik unter Druck gekommen sind, keimt zudem Hoffnung, die Notenbanken werden ein weiteres Mal die Geldschleusen öffnen. Auch die Regierungen sind klamm und insbesondere die schlechtesten Schuldner verlangen nach frischem Geld, um zweifelhaften Wohltaten, Transformationen oder Kriege weiter finanzieren zu können. Weder Fed noch EZB werden sich solchen Wünschen auf Dauer entziehen können, und zwar letztlich unabhängig vom Stand der Inflationsbekämpfung. Angesichts der Abflachung der Zuwachsraten bei der Konsumentenpreisinflation wird die Zinswende wahrscheinlicher, nicht unbedingt aus innerer Überzeugung der Notenbanken, sondern weil diese dem politischen Druck nicht standhalten werden.







Die ungewöhnliche Komponente ergibt sich aus den mittlerweile erreichten besonderen Rahmenbedingungen. Noch nie war die Verschuldung so hoch, noch nie wurde mit derart hohen Einsätzen Geld- und Fiskalpolitik betrieben, noch nie von so fragwürdigem Personal möchte man ergänzen. Sobald sich an den Märkten die Überzeugung durchsetzt, dass den Notenbanken und/oder den Politikern das Heft des Handelns entgleitet, geht die normale Investitionstätigkeit in eine Art Flucht aus dem Geld über. Die Austrians nennen diese Phase bekanntlich Crack-up-Boom bzw. Katastrophenhausse. Sie markiert zugleich das Ende der bis dahin bestehenden Geldordnung aufgrund des rapiden Geldwertverfalls. Im DAX könnten wir im laufenden Aufwärtsgang sogar noch Kurse im Bereich des Kreuzwiderstands (vgl. Abb., roter Kreis) sehen.



In jedem Fall sind finale Phasen ein wilder Ritt und kaum einem Börsianer gelingt es, dabei im Sattel zu bleiben. Das lehrt ein Blick in die Geschichte. Der Gründerkrach von 1873 ruinierte Banker und Spekulanten. Ähnlich war es 1923, als die Hyperinflation über Nacht mit der Rentenmark getötet wurde. Auch Erhards Währungsreform ereilte 1948 manchen, der auf dem glatten Börsenparkett gerade auf dem falschen Fuß stand.