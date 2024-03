"Nach Golde drängt, am Golde hängt, doch alles."

Goethes Faust geht eigentlich immer, aber diesmal passt es besonders gut. Denn während sich die Anleger zuletzt vor allem nach BigTech & Bitcoin drängten, haben sie nun auch das Gold entdeckt.

Ganze drei Mal wurde seit dem Jahr 2020 der hartnäckige Widerstand im Bereich von 2.080 USD/Feinunze erfolglos getestet, dann kam es letzten Dezember zu einem ersten Durchbruch, der sich allerdings als Fehlausbruch erwies. Diesmal scheint es jedoch geklappt zu haben – neues Allzeithoch!

„Ach wir Armen!“

Das eingangs angeführte Zitat wäre ohne den Nachsatz „Ach wir Armen!“ allerdings unvollständig. Was Goethe als Kritik am materialistischen Streben nach Gold/Geld verstanden wissen wollte, lässt sich auch ganz konkret für die Kursentwicklung des gelben Metalls interpretieren: Steigende Goldpreise werden, besonders in der westlichen Welt, nämlich regelmäßig als Krisenindikator angesehen. Und tatsächlich ist die Weltlage nicht ganz so rosig, wie es die auf Hausse gebürsteten Aktienmärkte anzeigen. Zeit also, ein wenig über Gold nachzudenken.

Lieblingsmarke der Anleger

Beim Nachdenken hat es Wilfried Schopges (diamant) für sein wikifolio meinelieblinge allerdings nicht belassen. Die Aktien des Minengiganten Barrick Gold sind dort schon seit einiger Zeit fester Bestandteil des Portfolios. Das ist insofern bemerkenswert, als der Kern seines wikifolios aus den Unternehmen seiner Lieblingsmarken besteht. Gold ist dagegen das klassische Commodity, das auch durch Aufdrücken eines Prägestempels nicht zur Marke wird. Die treibende Idee hinter Schopges‘ Strategie ist seine Einschätzung, dass nicht nur die Markenunternehmen selbst überproportional erfolgreich agieren, sondern, dass sich dies auch in den Aktienkursen ausdrücken werde. Neben seinen persönlichen Vorlieben zieht er für seine Kaufentscheidungen auch einschlägige Finanzportale und Marketinganalysen heran. Da das Thema einen langen Atem braucht, ist Schopges‘ Zeithorizont eher mittelfristig. Räumlich will er sich nicht festlegen. Tatsächlich agieren die bekanntesten Markenunternehmen weltweit, wobei etliche dieser globalen Player aus den USA stammen. Für die Top 3 seines wikifolios – Microsoft, Meta Platforms und Netflix – gilt das auf jeden Fall. Aktuell ist Schopges mit 47 Einzeltiteln praktisch voll investiert. Dass sich seine Strategie auszahlt, kann man an einer Gesamtperformance von +157,3 % seit Oktober 2013 erkennen, die einer jährlichen Durchschnittsperformance von +9,6 % entspricht. Für etliche seiner treuen Anleger dürfte Schopges damit ebenfalls zum Liebling geworden sein.

Drei Säulen für maximalen Erfolg

Simon Weishar (Szew) lässt sich bei den Anlagen für sein wikifolio Szew Grundinvestment von einigen grundlegenden Ideen leiten – Dividende, Value und Growth. Konkret investiert er in eine Mischung aus „sicheren Dividendentiteln, fundamental unterbewerteten Aktien mit Chancen auf einen Turnaround“ und zu einem kleinen Teil in „SmallCaps mit starkem Wachstumspotential“. Die entsprechenden Kandidaten findet „Szew“ mittels eines selbst entwickelten Algorithmus, mit dessen Hilfe er positive Abweichungen zwischen dem inneren Wert und dem Kurs einer Aktie erfassen will. Je größer diese Abweichung ist, desto chancenreicher sind die betreffenden Titel. Zudem bietet ein Bewertungsabschlag auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Besonders wichtig ist Weishar daher auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aus fundamentaler Sicht. Den Schwerpunkt seiner Anlagen sollen Titel aus Deutschland und der EU bilden, wobei dies nur eine generelle Leitlinie ist. Aktuell ist er wesentlich internationaler aufgestellt mit einem starken Fokus auf Rohstoffwerte und insbesondere Edelmetalltitel. Zu den hoch gewichteten Papieren seines voll investierten wikifolios gehören Barrick Gold (8,1 %), Pan American Silver Corp. (5,9 %) und Newmont Goldcorp (5,0 %). Auch wenn Weishar im Herbst letzten Jahres einen Rückschlag hinnehmen musste, sind die langfristigen Kennzahlen seines wikifolios mehr als eindrucksvoll. Seit Dezember 2014 erwirtschaftete er eine Gesamtperformance von +516 % und damit eine atemberaubende Durchschnittsperformance von +21,9 % pro Jahr. Kein Wunder, dass die Anleger dem guten Kommunikator auch über eine kleine Durststrecke hinweg treu blieben.

„Zahlenfresser“ & Dauerläufer

David Hauck (Calvet) gehört zu den langgedienten Tradern auf unserer Plattform. Seit Januar 2013 managt er erfolgreich sein wikifolio Calvet Research Bewertung&Trends. Kernideen sind, wie schon die Bezeichnung verrät, die Bewertung und der Trend. Ganz ohne Arbeit geht das natürlich nicht, und schon gar nicht über einen Zeitraum von mehr als elf Jahren. Deshalb prangt in der Bezeichnung auch prominent das Wort „Research“. Denn Hauck ist ein echter „Zahlenfresser“, der sich „durch eingehende Analyse der Geschäftsberichte, GuV-Rechnung, Bilanzen und Cash-Flow-Statements“ auf dem Laufenden hält. Damit hat er die Bewertungsseite fest im Griff, wobei es ihm insbesondere auf die Substanz und die Verschuldung in Relation zur Ertragsstärke und den Wachstumsperspektiven ankommt. Beim Trend geht es weniger um den Kurstrend der Aktien als um jene Trends, die von namhaften Marktforschungsunternehmen prognostiziert werden. Auf diese Weise soll an zukunftsweisenden Innovationen und Megatrends möglichst frühzeitig partizipiert werden.Nur von den allzu populär gewordenen Titeln hält sich der Langfristanleger lieber fern, denn sie bergen die Gefahr von Überbewertungen. Konkret ist Hauck aktuell zu gut 91 % investiert, wobei die Spitzengewichtungen von Alphabet (13,0 %) und Meta Platforms (12,6 %) eingenommen werden. Aber schon an dritter Stelle folgt ein alter Bekannter aus dem Edelmetallbereich, Barrick Gold mit einer Gewichtung von 8,7 %. Haucks Mühen haben sich bislang in jedem Fall ausgezahlt, denn er kann über mehr als ein Jahrzehnt eine jährliche Durchschnittsperformance von +12,2 % aufweisen, insgesamt ist das ein Plus von +262 %.

Was kommt?

Auch in der kommenden Woche stehen vielfältige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Den Anfang macht am Montag das japanische BIP für das vierte Quartal. Am Dienstag folgen der deutsche harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Februar und der britische Arbeitsmarktbericht. Ebenfalls am Dienstag wird der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht, ein Schlüsselindikator für die weitere Geldpolitik. Am Donnerstag stehen dann die US-Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreisindex im Mittelpunkt. Den Abschluss der Woche bildet am Freitag das vorläufige US-Verbrauchervertrauen der Universität Michigan.

