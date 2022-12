Goldbullen kaufen Gold bis 1.800 US-Dollar nach dovisher Powell-Rede

Der Goldpreis stieg in der vergangenen Handelswoche um 3,2 % wieder bis an den Widerstand bei 1.800 US-Dollar an, nachdem negative Signale in einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend ausgeblieben waren. Der Markt hatte erwartet, dass diese Rede beim „The Brookings Institute“ hawkish sein würde, nachdem sich viele US-Notenbanker in den letzten Wochen bereits sehr hawkish geäußert hatten. Der Verkaufsdruck am Goldmarkt im Vorfeld von Powells Rede, führte jedoch zu einer Rallye mit einem Preisanstieg um 60 US-Dollar, als er stattdessen eine sanfte Wende der Zentralbankpolitik im vermeintlichen Kampf gegen die Inflation bestätigte.

Die Ankündigung des Endes der Zinsanhebungen ließ Gold in der letzten Woche ansteigen

Der USD-Index sackte daraufhin wieder auf 104 Punkte ab und nun erwartet der Markt zur Notenbanksitzung am 14. Dezember einen Zinsschritt um 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 %, wobei man den Zinsgipfel nun bei unter 5 % sieht. Manche glauben bereits, dass dies die letzte Zinsanhebung sein könnte und danach pausiert wird. Powell sagte jedoch:

Es ist sinnvoll, das Tempo unserer Zinserhöhungen zu mäßigen, da wir uns dem Grad der Zurückhaltung nähern, der ausreichen wird, um die Inflation zu senken. Der Zeitpunkt für eine Mäßigung des Zinserhöhungstempos könnte bereits auf der Dezember-Sitzung kommen.

Preisen die Märkte aktuell ein Ende ein, das noch nicht da ist, so werden die nächsten Wochen noch volatil werden. Immerhin deutete er an, dass die Fed bereit ist, die Zinsschritte zu verlangsamen. Er sagte jedoch auch, dass eine Senkung der Zinssätze nichts sei, was man bald tun wolle, weshalb man das Tempo nur verlangsamen werde.

Der Einbruch des US-Dollars und der Preissprung bei Gold und Silber demonstrieren, dass die Märkte ihm langsam keinen Glauben mehr schenken. Der vermeintliche Wille der Notenbanker in den USA und Europa den Leitzins an die Inflation anzupassen, hängt von der weiteren ökonomischen Entwicklung ab. Nach einem Zinsschritt von 4,5 % nach dem längsten künstlichen Konjunkturaufschwung der Geschichte, sind eine neue schwere Rezession, sowie Krisen in vielen Märkten unvermeidlich. Kreditausfälle werden den Anleihenmarkt weiter unter Druck bringen und die Märkte noch höhere Zinsen fordern. Die Notenbanken können diese Entwicklung nicht aufhalten, sondern diesen Niedergang managen, indem man wieder die Gelddruckpressen anwirft und den Zinsanstieg kontrolliert zulassen wird. Der Preis dafür werden weiter steigende Preise sein und die Umverteilung von Vermögen durch die Inflationssteuer sein, worauf der Goldpreis weiter haussieren wird, ebenso wie in der Stagflation der siebziger Jahre.

Gute US-Arbeitsmarktdaten stoppen Rallye am Freitag

Viele Investoren hatten am Freitag mit dem schlechtesten US-Arbeitsmarktbericht seit 2020 gerechnet und entsprechend bullisch war im Vorfeld die Stimmung am Goldmarkt unmittelbar am Widerstand bei 1.800 US-Dollar. Mit 263 Tsd. neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft wurde der Marktkonsens von 200 Tsd. jedoch deutlich übertroffen, weshalb der US-Dollar kurzzeitig ansteigen konnte und der Goldpreis um 20 US-Dollar fiel. Die Arbeitslosenquote verblieb unverändert bei 3,7 %, während die Löhne und Gehälter sehr stark anstiegen mit einem Plus von 0,6 % zum Vormonat (e0,3 %) und 5,1 % zum Vorjahr (e4,6 %). Die Dollarstärke währte jedoch nicht lange und der Preisrückgang bei Gold wurde von den Bullen gekauft, wodurch der Goldpreis mit 1.797 US-Dollar unmittelbar unterhalb des Widerstands bei 1.800 US-Dollar den Handel zum Wochenende schloss.

Überraschend gute Arbeitsmarktdaten am Freitag beendeten vorerst die Rallye am Goldmarkt bei 1.800 US-Dollar

Auf den zweiten Blick waren die Arbeitsmarktdaten nicht durchwegs gut, denn die Zahl der offenen Stellen war höher als erwartet und das Wachstum der Löhne viel stärker aus als erwartet, während die Erwerbsquote von 62,2 % auf 62,1 % zurückging. Dies wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zu einem Trend steigender Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig steigenden Preisen entwickeln.

Der Fed-Flüsterer Nick Timiraos twitterte, dass die Fed nach dem Arbeitsmarktbericht ihren Weg eines weiteren Zinsschritts um 50 Basispunkte zur nächsten Sitzung beibehalten würde und das Risiko eines weiteren Zinsschrittes auf über 5 % im Februar bleiben würde. In diesem Fall könnte der weitere Anstieg der Edelmetallpreise volatil werden in den nächsten Wochen, was kurzfristig agierenden Trader gute Chancen bieten würde.

Scheitert der Goldpreis nun vorerst am Widerstand bei 1.800 US-Dollar und korrigiert den starken Anstieg um 180 US-Dollar in den letzten Wochen, so böte dies eine erneute Chance für Käufe. Sollte es dem Goldpreis jedoch gelingen den signifikanten Widerstand sofort zu knacken, so wäre eine Endjahresrallye auf 1.900 US-Dollar durchaus denkbar. Meine Augen richten sich aktuell auf den Goldpreis an seinem Widerstand bei 1.800 US-Dollar, denn hier wird sich in der neuen Handelswoche auch die kurzfristige Richtung für Silber, Platin und die Minenaktien entscheiden.

Diese Woche vor der nächsten Notenbanksitzung in der übernächsten Woche dürfte relativ ruhig werden. Am Montag erscheinen die Einkaufsmanagerindizes für Frankreich, UK, Deutschland und den USA. Am Freitag wird der neue Produzentenpreisindex veröffentlicht werden, der aufgrund des Einbruchs des US-Dollars in Bälde wieder anziehen dürfte. Der Anstieg der Erzeuger- und Verbraucherpreise im November werden für die Zinsentscheidung der US-Notenbank von Bedeutung sein. Die Märkte glauben aktuell, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht habe, was kurzfristig sein mag, doch mittelfristig werden die Preise wahrscheinlich in weiteren Wellen deutlich ansteigen und die Abwertung des US-Dollars anhalten.

