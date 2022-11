Gold zieht Silber preislich mit nach oben

Der Silberpreis legt zu, wobei unter anderem die Saisonalität ein Grund sein dürfte

Aus saisonaler Sicht steigt der Silberpreis etwa ab Mitte Dezember an, sogar noch mehr als dies beim Goldpreis der Fall ist. Saisonal geht es beim Silber von Mitte Februar bis Mitte Dezember meist etwas nach unten. Grund sind die Einkäufe der Industrie, die sich Ende des Jahres verstärken. Silber ist schließlich zu mehr als 50 Prozent ein Industriemetall. Der Silberpreis hat die 20 US-Dollar-Marke hinter sich gelassen und setzt sich nun nach oben ab. Ein Rally könnte sich abzeichnen, nachdem der Aufwärtstrendkanal der vergangenen Monate durchbrochen wurde. Nachdem die kurzfristigen Anleger ihre Long-Positionen am Goldmarkt verstärkt haben und Short-Positionen verringert haben, hat dies nicht nur dem Goldpreis gutgetan, sondern auch den Silberpreis mit nach oben gezogen. Gerade am Silbermarkt scheint sich Optimismus breitzumachen.





Aktuell kostet die Unze Silber 21,43 US-Dollar. Laut den Charttechnikern liegt der nächste technische Widerstand bei 23,00 US-Dollar je Unze Silber. Nach unten liegt die Unterstützung bei 20,00 US-Dollar. Silber (und auch Gold) steigen im Preis, wenn die Bullen sich entschließen früh günstig einzusteigen. Gute Einstiegschancen boten sich vor wenigen Wochen, als die Unze Silber zwischen 18,45 und 19,64 US-Dollar kostete. Doch auch jetzt ist es noch sinnvoll Silberpositionen auszubauen. Denn Silber könnte sich wieder in die alte Handelsspanne zwischen 23 und 28 US-Dollar schieben. Setzt man auf Silbergesellschaften, erhält man noch einen Hebel auf den Silberpreis dazu. In Betracht kämen Discovery Silver oder Tier One Silver. Discovery Silver punktet mit seinem Codero-Silberprojekt in Mexiko, eine immens große Silberliegenschaft, für die bereits eine positive Vormachbarkeitsstudie vorliegt. Tier One Silver konzentriert sich auf Silber-, Gold- und Basismetallprojekte in Peru. Das Hauptprojekt Curibaya erstreckt sich über rund 11.000 Hektar.





Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/) und Tier One Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.