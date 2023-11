Gold wird zum Kauf empfohlen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Schweizer Großbank UBS, eine der weltweit größten Vermögensverwalter, empfiehlt Gold

Um es vorwegzunehmen, für Ende 2024 sehen die UBS-Experten einen Goldpreis von 2.150 US-Dollar je Feinunze. Erhöhte Goldkäufe durch die Zentralbanken, geopolitische Querelen und die ungewöhnlichen Leitlinien des US-Finanzministeriums stützen die Goldpreise. Gold sei ein Kauf, wenn auch mit Kursschwankungen. Bei einem Preis unter 1.900 US-Dollar je Unze Gold empfehlen die Analysten zuzukaufen. Am 27. Oktober hat der Preis des Edelmetalls die wichtige Schallmauer bei 2.000 US-Dollar durchbrochen. Der Hamas-Israel-Krieg hat den Goldpreis nach oben getrieben, ähnlich wie der Corona-Ausbruch. Auch die russische Invasion in der Ukraine wirkte auf den Goldpreis ein. Positiv für die Entwicklung des Goldpreises nach oben wäre eine Eskalation des Hamas-Israel-Krieges. Der Kurswechsel der Fed, viele erwarten ihn in Mitte 2024, sollte dem Goldpreis weiter nach oben verhelfen. Und Gold hat wieder einmal bewiesen, dass es als Absicherung im Portfolio dient.

Dies gilt auch, sollte es preislich mal Richtung Norden gehen. Charttechniker prognostizieren eine Umkehr des steilen Aufwärtstrends. Denn ein bärisches Kopf-Schulter-Muster verweist auf einen möglichen bevorstehenden Preisrückgang. Sollte die Krise im Nahen Osten an Intensität verlieren, könnte es wieder abwärts gehen mit dem Preis des edlen Metalls. Dazu kommt der US-Dollar, der an Stärke gewinnt. Aber selbst, wenn es in Kürze zu niedrigeren Preisen kommt, liegen Anleger mit Gold immer richtig. Niedrige Preise sollten als Einstiegspreise gesehen werden. Zu den Goldinvestments zählen auch die Werte von soliden Goldunternehmen. Da wäre etwa Fury Gold Mines, ein Explorer oder Caledonia Mining, bereits erfolgreicher Goldproduzent in Simbabwe (letzte Quartalsproduktion knapp 22.000 Unzen Gold). Fury Gold Mines ist in Quebec und Nunavut tätig.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und Fury Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.