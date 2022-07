Gold – wer verkauft denn da?

Es muss ja immer ein Unterschied zwischen Anlagegold und Spekulationsgold gemacht werden. Ein Anleger, der sich Gold als Wertaufbewahrungsmittel anschafft, dem ist der aktuelle Gold-Preis meist völlig egal, weil er argumentiert, dass die Kaufkraft auf lange Sicht ohnehin erhalten bleibt. Er ist also nicht auf Wertsteigerung aus. Der Spekulant, der mit „Papiergold“ handelt, also z.B. Zertifikaten, wird einen Trend sehr genau beobachten und seine Papiere an wichtigen Marken managen. Welches Interesse haben aber goldproduzierende Staaten? In erster Linie wollen diese Einnahmen generieren.



Private Goldunternehmen sind naturgemäß an einem hohen oder steigenden Gold-Preis interessiert. Sie werde also versuchen eine gewisse Verkaufs-Steuerung vorzunehmen. Staaten die an der Goldproduktion direkt oder indirekt beteiligt sind verhalten sich hier im Normalfall sehr ähnlich. Wenn diese allerdings gerade dringend Gelder benötigen (wofür auch immer), könnten solche Steuerungsmechanismen über den Haufen geworfen werden. Ein solches Verhalten kennen wir bereits aus der Öl-Produktion, bei der sich manche Staaten in Kriegszeiten nicht mehr an die Vereinbarungen der Opec gehalten haben. Diese Ausführungen könnten nun eine Erklärung dafür sein, dass Gold, trotz aller bestehender Krisen, den Abwärtstrend weiter beschleunigt. Das nächste Ziel nach unten dürfte, trotz einer vielversprechenden Indikatorenlage, das Tief vom August letzten Jahres sein. Die Dynamik der Abwärtsbewegung sollte allerdings nicht mehr allzu lange durchzuhalten sein.

Finanztrends Video zu Goldpreis



