Gold - von einer Flucht in den sicheren Hafen ist nichts zu spüren

Gold update

Es ist noch immer die Unterstützungszone, die dem Gold einen gewissen Halt bietet. Das Edelmetall bröckelt derzeit vor sich hin und von verstärkter Krisenangst und Flucht in den vermeintlich sicheren Hafen ist derzeit kaum etwas zu spüren. Die Untergrenze der Unterstützungszone ist inzwischen wieder in greifbarer Nähe. Da die Indikatoren entsprechend der Kursentwicklung flach verlaufen ist von dieser Seite her keine Unterstützung zu erwarten. Ein Halten dieses Bereichs ist damit nicht zwingend zu erwarten.

Quelle Charts: ProRealTime.com

