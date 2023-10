Gold von Asteroiden

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Es fand ein NASA-Weltraumflug statt. Nun ist die Raumsonde OSIRIS-REX mit Proben des Asteroiden Bennu gelandet

Die Auswertung der entnommenen Proben wird spannend. Gestartet ist die Raumsonde im September 2016, da war sie lange unterwegs, sieben Jahre und vier Milliarden Meilen. Auf dem Asteroiden gibt es Adern im Gestein, welche Minerale enthalten, die als Träger für Metalle und Seltene Erden dienen. Immer wieder wird über die Möglichkeiten einer Weltraumwirtschaft nachgedacht. Aber Rohstoffe zur Erde zu transportieren, das wird an den Kosten scheitern. Der Goldpreis zum Beispiel müsste für eine Feinunze laut Berechnungen auf 268 Millionen US-Dollar steigen. Mit einer kommerziellen Entwicklung ist also nicht zu rechnen. Schließlich verursachte die Raumsonde Kosten von 1,1 Milliarden US-Dollar und war damit kein Schnäppchen.

Die Rechnungen für eine Gewinnung von Metallen auf Asteroiden werden auch nicht besser, wenn man sich Iridium anschaut. Es dient zur Herstellung von Chips und besonderen Legierungen und es kostet pro Feinunze rund 4.700 US-Dollar, also deutlich mehr als Gold. Nimmt man die OSIRIS-REX als Maßstab, so müsste der Preis für Iridium mindestens auf das 140.000-fache ansteigen. Möchtegern-Asteroidenabbauunternehmen werden es also mehr als schwer haben, selbst wenn die Auswahl und Verarbeitung der Mineralien im Orbit möglich wäre. Also ist es sinnvoller sich auf die Bergbaugesellschaften auf der Erde zu konzentrieren. Um Gold kümmern sich beispielsweise Karora Resources oder Gold Terra Resource. Gold Terra Resource besitzt in den Nordwest Territorien das große und hochgradige Yellowknife City Goldprojekt (918 Quadratkilometer). Karora Resources erzielte im zweiten Quartal 2023 eine Rekordproduktion von fast 41.000 Unzen Gold in Westaustralien in seinen beiden Goldminen.

