Gold vielleicht vor neuem Rekordhoch

Viele fragen sich, ob der Israel-Krieg Gold auf neue Rekordhöhen treiben wird

Dass in Krisenzeiten der sichere Hafen Gold stark angesteuert wird, ist nichts neues. Wie weit die Reise gehen wird, ist fraglich. Neben dem Kriegsgeschehen gibt es aber auch noch andere Faktoren, die den Goldpreis antreiben könnten, beispielsweise die US-Zinsen oder die physische Nachfrage aus Asien. Laut Charttechnikern könnte Gold eine oder zwei Schultern ausbilden als Teil eines größeren Musters. Gold könnte sich also noch weiter verteuern. Besonders angesichts der Einmischungen der US-Regierung in der Ukraine, die wirkungslos blieben. Und ob die Fed in diesem Jahr die Zinsen noch einmal erhöht oder nicht, eine weitere große Bewegung wird die Zinsen senken und damit Gold stärken.

Das aktuelle Kriegs- und Schuldenzyklusgeschehen ist derzeit schon etwas Besonderes. Da gibt es auch schon Unkenrufe, die den Zusammenbruch des US-Dollars vorhersehen. Das dürfte übertrieben sein, jedoch gibt es weltweit Tendenzen den Dollar als Leitwährung zumindest zu schwächen. Langfristig ist ohnehin jede Weltleitwährung irgendwann einmal abgelöst worden. Beim Dollar wird das sicher noch einige Zeit dauern. Das wird dann in eine Weltwährungs-Unordnung münden, was das Gold als Profiteur aufzeigen wird. Im Vergleich zum Oktober 2022 ist der Goldpreis jetzt jedenfalls um einige Hundert Dollar höher. Und der Goldpreis könnte noch höher katapultiert werden, ein Sprung in Richtung 2.040 US-Dollar je Unze ist möglich. Gut, wer bereits in Goldaktien investiert ist. Zu den empfehlenswerten Kandidaten gehören Revival Gold oder Sierra Madre Gold and Silver. Revival Gold kümmert sich um Exploration und Entwicklung der Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho. Gute Bohrergebnisse (bis zu 11,7 Gramm Gold je Tonne Gestein) liegen vor. In Mexiko verfügt Sierra Madre Gold and Silver über drei aussichtsreiche Gold- und Silberprojekte. Eine der Minen ist eine genehmigte, früher produzierende Untertagemine.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/).

