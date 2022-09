Gold und das britische Pfund

So wie die britische Währung nach unten gegangen ist, ging der Goldpreis nach oben

Gold befindet sich preislich, gerechnet in britischen Pfund auf einem Allzeithoch. Briten, die ihr Vermögen nicht verlieren möchten, können mit Gold dagegenhalten. Großbritannien will nun Steuersenkungen durch Kredite finanzieren, dies wird die Inflation weiter anheizen. Sie liegt derzeit bei 9,9 Prozent, mit einer weiteren Abwertung der Währung muss gerechnet werden. Während das Pfund Sterling auf ein historisches Tief fiel, stieg der Goldpreis gegensätzlich zum Verlust der Kaufkraft an.





In US-Dollar hindert der starke US-Dollar den Aufschwung des Goldpreises. Finden die Zinsanhebungen in den USA jedoch ein Ende, dann sollte dies die Trendwende für das gelbe Metall bedeuten. Aktuell ist der Goldpreis in Euro gerechnet, noch ziemlich stabil, das Minus nicht so hoch. Bringt man Silber und Gold miteinander in Relation, so zeigt Silber mehr Stärke als Gold. Der US-Dollar ist auch stark gegenüber dem japanischen Yen. Die japanische Notenbank bleibt noch bei seinen Nullzinsen, obwohl die Zinsen in anderen großen Volkswirtschaften ansteigen. Da der Yen ähnlich wie das britische Pfund nach unten geht, sollte auch in Japan die Inflation ansteigen. Alles in allem stehen die Zentralbanken extrem unter Druck. Für Gold scheint wie gesagt eine Trendwende zum Greifen nahe. Dazu kommt, dass manch ein Experte bereits davor warnt, dass die schlechte finanzielle Lage der südländischen EU-Mitgliedsstaaten die EU und den Euro zu Fall bringen könnte. Gold wäre dann sicherlich als der sichere Hafen attraktiv und würde preislich deutlich zulegen. Risiken gibt es also in Hülle und Fülle und mit Goldinvestments ist zumindest ein Teil des Vermögens auf der sicheren Seite. Daher sollte ein Blick auf Chesapeake Gold oder Sierra Madre Gold and Silver nicht fehlen. Sierra Madre Gold and Silver besitzt in Mexiko die Projekte Tepic und La Tigra. Für beide liegt eine ermutigende historische Ressourcenschätzung vor. Chesapeake Gold ist in Nord- und Südamerika aktiv. Das Hauptprojekt Metates befindet sich in Mexiko (Gold, Silber, Zink).





